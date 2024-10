NHS-app gaat Britten volledige toegang geven tot medisch dossier

De Britse NHS neemt een grote stap op het gebied van toegang tot medische dossiers voor patiënten. In de NHS App kunnen alle Britten straks hun volledige medische dossier inzien, inclusief alle communicatie met artsen, test- en lab resultaten. Deze stap is volgens de verantwoordelijke ministers onderdeel van een nieuwe 10-jaren plan voor de digitale revolutie van de gezondheidszorg. Doel is dat de digitalisering de manier waarop mensen met de gezondheidszorg omgaan net zo gaat veranderen als met bankieren gebeurd is.

Voordat het zover is moet de Britse overheid wel nog wat uitdagingen overwinnen. Een daarvan is het feit dat patiëntendossiers lokaal worden bijgehouden door huisartsen en ziekenhuizen. Daarnaast zijn nog niet alle zorginstellingen aangesloten op de app. Daardoor is het aantal ziekenhuizen en huisartsen dat patiëntendossiers digitaal beschikbaar stelt voor de NHS-app nog beperkt. De Britse overheid werkt momenteel aan plannen voor het creëren van een universeel EPD.

10-jarenplan

De digitaliseringsplannen van de Britse overheid en NHS zijn ambitieus en uiteraard zijn er ook mensen die zich zorgen maken over de bescherming van data en patiëntgegevens. De politici antwoorden daarop dat ze ‘absoluut toegewijd’ zijn aan het beschermen van vertrouwelijke medische informatie.

De plannen voor volledige toegang tot medische dossiers via de NHS-app komen op het moment dat de Britse overheid, eerder dit jaar, het gesprek startte om haar 10-jarenplan voor de zorg presenteerde. Twee steunpilaren van dat plan zijn de digitalisering van de gezondheidszorg en het patiëntendossier. Hierdoor krijgen patiënten en hun behandelaars toegang tot informatie over hun gezondheid. Stappen die nodig zijn om ook in het VK de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden en de kwaliteit te verbeteren.

Zorg thuis

Een ander belangrijk doel dat in het 10-jarenlan staat, is de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de thuisomgeving of dichter bij huis. De Britse overheid wil dat lokale wijkgezondheidscentra, waar patiënten toegang hebben tot huisartsenzorg, wijkverpleging, fysio's en tests onder één dak, hier deel van zullen uitmaken. Daarbij zal men, via een openbare raadpleging via de maandag gelanceerde website change.nhs.uk, ook rekening houden met de mening en ideeën van patiënten hieromtrent.

“De NHS maakt de ergste crisis in haar geschiedenis door, maar hoewel de NHS kapot is, is ze niet verslagen. Samen kunnen we het repareren. Of je nu de NHS gebruikt of er werkt, je ziet uit eerste hand wat geweldig is, maar ook wat niet werkt. We hebben jullie ideeën nodig om de NHS te helpen veranderen”, aldus de Britse minister van volksgezondheid Wes Streeting.

“Veel te lang hebben veel patiënten het gevoel gehad dat hun stem niet volledig werd gehoord bij het vormgeven van de gezondheidszorg. De nationale raadpleging markeert een belangrijke stap in de richting van echte samenwerking met patiënten en zet patiënten aan het roer van de evolutie van de NHS”, voegde Rachel Power, algemeen directeur van de Patiëntenvereniging, daaraantoe.