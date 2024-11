Nieuw digitaal röntgenapparaat in Flevoziekenhuis

Na het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) beschikt nu ook het Flevoziekenhuis over een nieuw digitaal röntgenapparaat, de Philips Radiography 7300 C. Het apparaat is ook bekend onder de naam 'Bucky'. Deze heeft een zeer goede röntgenbeeldkwaliteit. Op die manier kunnen er nog nauwkeuriger diagnoses worden gesteld. Ook wordt het aantal heropnames in ziekenhuizen sterk verminderd dankzij de nieuwe techniek van Bucky.

Daarnaast is het nieuwe röntgensysteem Philips Radiography 7300 C AI-gestuurd en uitgevoerd met een 3D-camera voor het automatisch uitlijnen van bijvoorbeeld röntgenfoto's van de borstkas, de zogeheten thorax-foto’s. Hierdoor wordt de onderzoekstijd verkort en kunnen de laboranten zich meer richten op de patiënt.

Bedieningsgemak

De Philips Radiography 7300 C is ontworpen om zorgverleners zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Een voorbeeld is Smart Collimation Thorax. Voor medische beeldvormings- en bestralingsdeskundigen (MBB’er) wordt door het apparaat het werk gemakkelijker gemaakt. Door de AI-technologie hoeft de MBB’er minder handelingen te verrichten, en kan de MBB’er zijn aandacht richten op de patiënt. Dit komt door functies zoals de automatische aanpassing van de beeldinstellingen en de virtuele hulpmiddelen die het positioneren van de patiënt vereenvoudigen.

De komende maanden krijgen ook de huidige systemen op de MCL-locatie in Leeuwarden een upgrade, zodat de mogelijkheden en systemen op beide locaties gelijk zijn. Het ziekenhuis gebruikt deze röntgensystemen onder meer voor het maken van longfoto’s en voor de diagnose van botbreuken. Projectleider medische beeldvormende technieken in het MCL, Haaije Bruinsma, zegt dat met de komst van het nieuwe röntgensysteem het MCL klaar is voor de toekomst. “De informatievoorziening en de mogelijkheid van het selecteren van het protocol op de röntgenbuis zorgen voor een soepel werkproces. De 3D-camera kan worden gebruikt om de patiënt te monitoren tijdens de opname en helpt bij het controleren van de instellingen en positionering.”

AI en röntgen

Steeds vaker wordt AI ingezet bij het analyseren van röntgenbeelden. Zo hebben onderzoekers in Denemarken een AI-tool getest die kan helpen bij de diagnose van röntgenfoto’s van de borstkast. Daarbij lag de focus met name op het uitsluiten van diagnoses zonder dat daarbij het aantal kritische missers groter werd. Het onderzoeksteam wilde weten of de kwaliteit van fouten gemaakt door AI en radiologen verschillend was en of AI-fouten gemiddeld objectief slechter zijn dan menselijke fouten.