Nominaties V&VN Digitale Zorg Prijs

Om de ontwikkeling van zorgtechnologie te stimuleren heeft V&VN de Digitale Zorg Prijs in het leven geroepen, een prijs voor ambitieuze studenten van het mbo, hbo en wo die een innovatief idee of oplossing hebben bedacht op het gebied van zorgtechnologie. Uit 17 inzendingen zijn nu 5 nominaties bekend gemaakt die kans maken op de Digitale Zorg Prijs.

De rol van technologie in de zorg wordt steeds groter. Er worden steeds meer handige tools ontwikkeld om het werk van verpleegkundigen en verzorgenden makkelijker en efficiënter te maken én patiënten en cliënten beter te kunnen helpen. Bij de beoordeling van de Digitale Zorg Prijs wordt gelet op de meerwaarde voor de patiënt, de praktische toepasbaarheid en verbetering van kwaliteit en efficiency in de verpleegkundige beroepsuitoefening en wordt gekeken naar de mate waarin patiënten betrokken zijn bij de opzet en uitvoering van het project/onderzoek.

V&VN Digitale Zorgprijs

Naast de vijfkoppige jury kan ook het publiek stemmen op een van de vijf genomineerden. Die stemmen bepalen, samen met het oordeel van de vakjury wie de winnaars worden. Hieronder staan de vijf genomineerden die in korte video’s meer over hun idee, de ontwikkeling en de meerwaarde voor de zorg vertellen.

Vijf genomineerden

Simone Lamme, student aan de Universiteit Maastricht, deed onderzoek naar de gepersonaliseerde digitale interventie van Clear.bio. Deze verbetert de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes type 2 door realtime glucosemonitoring en voedingsadvies. Met Clear.bio wordt dankzij regelmatige app-interacties vooral vooruitgang geboekt bij patiënten met slechte initiële controle.

Simone Lamme, Universiteit Maastricht

Roel Vugs (Hogeschool Fontys) deed voor zijn afstudeerdopdracht onderzoek naar de ervaringen met slimme sensoren in de ouderenzorg. “Gedeelde besluitvorming is cruciaal bij de inzet van slimme sensoren in de ouderenzorg; zonder technische ondersteuning en een balans tussen privacy en veiligheid loopt persoonsgerichte zorg gevaar. Zorgorganisaties moeten zorgverleners hierbij actief ondersteunen”, aldus Roel.

Roel Vugs, Hogeschool Fontys

Petra Moorlag (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) ontdekte in haar onderzoek dat onbegeleide eHealth tijdens de wachtlijstperiode voor GGZ- behandeling niet aansluit bij de hulpvraag. De symptomen van gemis aan aandacht en vertrouwen worden hierdoor misschien zelfs versterkt.

Petra Moorlag, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Dana de Haas, Marike Goense en Elise Foks (Hogeschool Windesheim) onderzochten met hun thesis hoe digitale oplossingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de alarmdruk op de NICU-afdeling. Daar gaan elk uur, per bedje, gemiddeld 74 alarmen af, wat kan leiden tot levensgevaarlijke alarmmoeheid.

Dana de Haas, Marike Goense en Elise Foks, Hogeschool Windesheim

Eline te Wierik (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) deed onderzoek naar de ervaringen met de informatievoorziening op de hartfalenpolikliniek bij patiënten met hartfalen die deelnemen aan telemonitoring.

Eline te Wierik, Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Stemmen op een van de vijf genomineerden kan hier. De jury bestaat dit jaar uit: