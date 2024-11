OncoZON sluit aan bij IKNL initiatief R(H)ONDA

Het Oncologisch Zorgnetwerk Zuidoost Nederland (OncoZON) sluit zich aan bij R(H)ONDA, een initiatief van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Performation Healthcare Intelligence. R(H)ONDA, wat staat voor Realtime (Hemato-) Oncology Data, automatiseert de gegevensuitwisseling tussen elektronische patiëntendossiers (epd) en de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Met de deelname van OncoZON zijn nu 21 ziekenhuizen aangesloten op deze innovatieve datastroom.

De deelname van OncoZON draagt bij aan de verdere verbetering van de oncologische zorg in de regio. Dit geldt onder meer voor: de snelheid en actualiteit van regiorapportages, dure geneesmiddelen, het gebruik van de IZA-Netwerktool (een besloten omgeving met stuurinformatie voor ziekenhuizen binnen een oncologisch netwerk) en wetenschappelijk onderzoek.

De voorzitter van de Raad van Bestuur van IKNL, prof. dr. Thijs Merkx laat weten dat met dit snel-lerende zorgsysteem gezamenlijk inzicht kan worden verkregen in hoe patiënten reageren op behandelingen. Hierdoor kunnen behandelingen in de toekomst worden verbeterd. “Hierbij gaat het om al beschikbare data uit bijvoorbeeld het epd, die eerder in het zorgtraject van de patiënt worden opgehaald en benut. Een concreet voordeel is dat we het nut van nieuwe, vaak dure geneesmiddelen hierdoor sneller kunnen meten.”

Optimaliseren gepersonaliseerde zorg

Door tijdig inzicht te krijgen in welke patiëntengroepen baat hebben bij specifieke behandelingen, kan de zorg verder worden gepersonaliseerd en verbeterd. Prof. dr. René van der Hulst, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van OncoZON, benadrukt dat deelname aan R(H)ONDA zorgt voor tijdige beschikbaarheid van essentiële gegevens. Op die manier kunnen zorgverleners de best mogelijke en persoonlijke zorg bieden. “Dit project sluit naadloos aan bij ons streven naar voortdurende verbetering en innovatie binnen ons netwerk, waarbij het belang van mensen met kanker altijd centraal staat”, aldus Van der Hulst.

De intentieverklaring van OncoZON markeert een belangrijke stap in de verdere digitalisering van de oncologische zorg, waardoor efficiëntere samenwerking en verbeterde zorguitkomsten voor mensen met kanker in heel Nederland mogelijk worden. In april 2024 werd OncoZON als eerste grote oncologienetwerk in Europa geaccrediteerd door de Organisation of European Cancer Institutes (OECI). Deze internationale erkenning bevestigt dat OncoZON zijn missie waarmaakt: hoogwaardige zorg voor iedereen met kanker in de regio, ongeacht het ziekenhuis waarin zij worden behandeld.

Gestructureerde data

Met R(H)ONDA worden gestructureerde data door de Datagateway van Performation automatisch uit de epd’s verzameld, gestandaardiseerd en snel en veilig naar de NKR verstuurd. Dit maakt inzichten snel beschikbaar voor onderzoek en zorgverbetering. Bovendien draagt het bij aan wetenschappelijk onderzoek, doordat patiënten die in aanmerking komen voor innovatieve therapieën sneller kunnen worden geïdentificeerd.

De kosten voor implementatie en beheer van R(H)ONDA worden gedekt door een subsidie binnen Oncode Accelerator vanuit het Nationaal Groeifonds.