Onderzoek naar nieuwe hybride zorgpaden voor reumapatiënten

De Sint Maartenskliniek gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor hybride zorgverlening bij reumapatiënten. De kliniek ondersteunt ruim dertig patiënten met jicht bij het thuismeten van hun urinezuurwaarden. De patiënten worden intensief, maar wel digitaal en op afstand, begeleid door reumatologen en verpleegkundigen. Het onderzoek duurt voor elke patiënt 24 weken. Naar verwachting zijn alle metingen medio april 2025 afgerond en worden de resultaten in de zomer 2025 gedeeld.

“Thuis als het kan, op locatie als het moet. Dat is de essentie van het hybride zorgpad”, vertelt Jeffrey van der Ven, Junior Onderzoeker eHealth bij de Sint Maartenskliniek. De resultaten van dit onderzoek dragen volgens de kliniek bij aan de modernisering van de Nederlandse gezondheidszorg, waarbij de kwaliteit van de behandeling én de toegankelijkheid voor de patiënt centraal staan. Binnen dit wetenschappelijk onderzoek wordt zowel naar de ervaringen van de patiënt als die van de reumatologen en verpleegkundigen gekeken.

Nieuwe werkwijze

Voorop staat dat de kwaliteit van de behandeling hoog blijft en dat de onderlinge communicatie goed verloopt. Dat geldt voor elke patiënt van de Sint Maartenskliniek, ook voor mensen die digitaal minder vaardig zijn. Ook zijn de zorgverleners een belangrijke doelgroep in het onderzoek. Voor hen moet de nieuwe werkwijze goed werkbaar zijn en tijd besparen.

Zelfregie voor patiënten Voor mensen met jicht is de werkwijze als volgt: ze doen thuis een bloedtest, zetten de resultaten in het patiëntportaal mijnmaartenskliniek en krijgen digitaal advies over de juiste dosering medicijnen van reumaverpleegkundigen. Dit draagt volgens patiënten bij aan de zelfregie. Als pluspunt noemen ze bijvoorbeeld dat ze het stuur weer iets meer zelf in handen hebben en dat het hen zelfvertrouwen geeft. Het hybride zorgpad biedt ook nieuwe mogelijkheden voor de Sint Maartenskliniek: de efficiëntie van de zorg kan verbeteren omdat mogelijk minder (fysieke) afspraken nodig zijn bij een reumatoloog. Dat creëert ruimte voor complexe en meer gepersonaliseerde zorg en draagt bij aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg.

IZA-werkgroep Hybride Zorg

In het eind 2022 ondertekende Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben 14 partijen afgesproken om zoveel mogelijk digitale zorg en ondersteuning te bieden om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In de Werkgroep Hybride Zorg werken de IZA-partijen samen om deze doelstellingen te verwezenlijken. Onder meer door elkaar inzicht te geven in elkaars wereld en elkaar te inspireren.

Elk kwartaal organiseert de IZA-werkgroep Hybride Zorg daarom een werkbezoek om praktijk en beleid met elkaar te verbinden. Begin september legde de werkgroep het werkbezoek af aan Park Stanislaus in Moergestel, een woonzorgcentrum van (thuis)zorgorganisatie Thebe. Centraal bij dit bezoek stond innovatie in de ouderenzorg.