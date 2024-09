Onderzoek naar nut van investeren in digivaardigheden

10-30 procent van de mensen die werken in de zorg vindt zichzelf onvoldoende digivaardig. Zij worstelen dagelijks met hun steeds digitaler wordende werkomgeving. Toch zijn veel organisaties niet overtuigd van het nut om in digitale vaardigheden van hun medewerkers te investeren, of achten zij de investering in tijd en capaciteit te groot. Reden voor de Coalitie Digivaardig in de Zorg (DIVA) om te onderzoeken wat niet investeren in digivaardigheid concreet kost. En dus ook wat wél investeren zorgorganisaties kan opleveren in bijvoorbeeld tijdswinst.

Personeelstekorten zijn een groot probleem in de gezondheidszorg. Digitalisering kan bijdragen aan oplossingen voor de groeiende personeelsproblematiek. Omdat zeker 10-30 procent van de zorgmedewerkers onvoldoende digivaardig is – of dat van zichzelf vindt – stagneert volgens de Coalitie DIVA echter de digitale transformatie in en van de zorg.

Hoewel dit probleem steeds breder erkend wordt- en er volgens DIVA voldoende bewijs is dat dat werken aan digivaardigheden meerwaarde oplevert - concurreert investeren in digivaardigheid met andere prioriteiten in de zorg. Digicoachesworden niet of onvoldoende vrijgemaakt, omdat het rooster gevuld moet worden en ‘de zorg moet doorgaan’.

Onwetendheid

Volgens Suzanne Verheijden, programmamanager Coalitie DIVA, is duidelijk dat organisaties vaak niet weten hoeveel tijd verloren gaat als zoveel mensen worstelen met digitale systemen. “Het gaat echt om een grote groep die nog lang niet met pensioen is. En nieuwe medewerkers, vers van de opleiding, zijn ook onvoldoende digivaardig. We weten dat ondersteuning bij digivaardigheid loont en leidt tot meer zelfvertrouwen en werkplezier. We hebben echter onvoldoende gegevens wat investeren in digivaardigheid écht oplevert, de businesscase. Met dit onderzoek krijgen we die op tafel.”



Het komend jaar gaat DIVA daarom samen met onderzoeksbureau ZorgfocuZ onderzoeken:

Hoeveel tijd digistarters en digivaardige medewerkers kwijt zijn aan veel voorkomende handelingen. Hoeveel er te winnen is aan effectiviteit.

Eenvoudig rekenmodel

De studie vindt plaats in de ouderenzorg en in de huisartsenzorg. Het onderzoek moet wetenschappelijk onderbouwd inzicht opleveren van de te behalen tijdwinst. DIVA verwacht namelijk dat mensen die minder onnodige tijd kwijt zijn die tijd kunnen besteden aan de patiënt/cliënt. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt een eenvoudig rekenmodel ontwikkeld waarmee organisaties zelf kunnen gaan berekenen wat de besparing voor hun organisatie kan zijn. In de zomer van 2025 worden de onderzoeksresultaten verwacht.



Prof. Dr. Alexander van Deursen, onderzoeker op dit gebied, zal optreden als adviseur. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. “De activiteiten van de Coalitie DIVA en dit onderzoek passen uitstekend in onze programmalijn Toekomstbestendig Werk”, licht Esmée Vogelsang van de stichting toe. “Als foundation dragen we graag bij aan toekomstbestendige zorg, door werkgevers, werkenden en de overheid te helpen inspelen op transities die van invloed zijn op werk.”