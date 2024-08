Online GGZ biedt meer verbondenheid in vertrouwde omgeving

Digitale transformatie is iets wat in alle werkgebieden binnen Zorg en Welzijn van belang is, zeker met de toenemende zorgvraag en de afnemende beschikbaarheid van personeel. Wij spraken voor ICT&health editie 4 met Nancy Majoor en Ingeborg Visser van GGZ Noord-Holland-Noord over hun werk rond de online GGZ-poli Jeugd en Gezin, een schoolvoorbeeld van digitalisering in en van de GGZ.



Ingeborg is Klinisch Psycholoog en inhoudelijk leidinggevende en werkt bij Jeugd en Gezin Online van GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN). Nancy is begonnen als verpleegkundige bij GGZ NHN. Daar ontdekte zij haar affiniteit met digitale transformatie in de zorg. Zij werd projectleider eHealth en heeft vervolgens aan een project voor ongeplande beeldzorg voor cliënten gewerkt. Inmiddels is Nancy manager bedrijfsvoering en is zij vanuit die positie betrokken bij Jeugd en Gezin Online.

Internationaal team

Binnen Jeugd en Gezin Online werken momenteel zo'n 20 medewerkers. Het merendeel werkt vanuit Nederland maar er zijn ook collega's in Australië, Zuid-Afrika, Suriname, Israël, Spanje, Frankrijk en Portugal. Door de verspreiding in tijdzones kan de poli ook buiten kantooruren goede zorg leveren zonder dat personeel onregelmatige diensten hoeft te draaien.



Binnen de online poli wordt zorg geleverd aan zo'n 160 kinderen en jongeren tot 25 jaar. De geleverde zorg bestaat uit onder andere online diagnostiek, psychiatrisch onderzoek, cognitieve gedragstherapie, EMDR, groepstherapie, ouderbegeleiding, systeemtherapie, schoolgesprekken en het afnemen van (specialistische) ontwikkelingsanamneses.

Vooroordelen

Over medewerkers van het online-team bestaat volgens Ingeborg het vooroordeel dat zij onderling minder verbonden zijn en dit ook niet graag willen. “Wij hebben een medewerkers tevredenheidsonderzoek gedaan en daaruit blijkt dat er juist een veel hogere mate van verbondenheid is bij het online-team vergeleken met de collega's op locatie. Op locatie heb je altijd een praatje met die ene secretaresse of spreek je die ene collega bij de koffieautomaat. Wij hebben één à twee keer per week een overlegmoment met het hele team waar we ook bespreken waar collega's tegenaan lopen, ook persoonlijke dingen. Ik heb nog nooit zoveel geweten van mijn directe collega's.”

Vertrouwensrelatie

Over het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de cliënt zegt Nancy: “Je moet soms meer moeite moet doen om aan dezelfde informatie te komen, daar moet je je bewust van zijn.”



Je vraagt inderdaad veel meer uit en daar zie je ook echt voordelen van, vult Ingeborg aan. “Als een cliënt met zijn been wiebelt, werd dat voorheen gezien en vaak alleen genoteerd. In de online setting vraag ik vaak of cliënten fysiek onrustig zijn. Soms zie je dan dat ze zich bewuster worden van bijvoorbeeld wiebelen of tikken. Die bewustwording is al belangrijk in de behandeling.”

Vertrouwde omgeving

Zowel Nancy als Ingeborg zien dan ook veel voordelen van een online poli. Nancy hierover: “Voor sommige kinderen is het heel belastend om naar een locatie te komen. Zij moeten ernaartoe reizen, in een wachtkamer zitten en dan in een spreekkamer gaan zitten. Bij Jeugd en Gezin Online kunnen zij in hun vertrouwde omgeving blijven en hoeven zij alleen hun computer aan te zetten.”



Voor sommige cliënten is het bezoek aan de locatie echt een flinke operatie, stelt Ingeborg. “Bijvoorbeeld wanneer een cliënt last heeft van een paniekstoornis waardoor deze het huis niet uit durft. Daarnaast is er een groep die overprikkeld raakt door zo'n reis en een volle wachtkamer. Nu moeten de medewerkers van de fysieke poli vaak naar hen toe gaan, wat veel extra reistijd kost. Wij zien online groepen mensen die anders veel moeilijker bereikbaar zouden zijn."

