Online nascholing voor toepassing AI in psychiatrie

Ook in de GGZ belooft AI de zorgverlening te veranderen. Door het automatiseren via AI kunnen bijvoorbeeld administratieve taken worden geautomatiseerd. Ook wordt het door de inzet van AI makkelijker om samenvattingen te genereren uit patiëntendossiers, waardoor de zorgverleners meer tijd hebben voor patiëntencontact. Een innovatief voorbeeld hiervan is het opnemen van consulten en het automatisch omzetten naar tekst, inclusief het maken van een samenvatting en het inplannen van vervolgafspraken.

Chatbot

Maar de verwachting is dat met AI de dienst- en zorgverlening nog verder kunnen worden verbeterd. Zo kunnen bijvoorbeeld biografieën en anamneses door een chatbot worde afgenomen waardoor de zorgverlener zich kan focussen op de belangrijkste details. Daarnaast biedt AI de mogelijkheid om hybride therapieën – een combinatie van online en face-to-face behandelingen – te verbeteren door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij huiswerkopdrachten.

Al met al is het de verwachting dat al deze AI-mogelijkheden uiteindelijk resulteren tot betere diagnostiek, preventie en behandeling. AI kan patronen in klachten herkennen die behandelaars soms ontgaan en deze vergelijken met de nieuwste inzichten uit de medische en GGZ-literatuur. Dit biedt kansen voor een meer gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Ethische kant

In de webinar wordt naast de praktische voordelen ook stilgestaan bij de ethische en de juridische aspecten van AI in de zorg. Daarbij komen vragen aan bod, zoals: Hoe waarborgt u de privacy van uw patiënten? Welke wettelijke kaders zijn van toepassing? En hoe gaat u om met dataveiligheid en de implementatie van AI in uw praktijk? Met de nascholing krijgen de deelnemers praktische handvatten voor de toepassing van AI in de dagelijkse praktijk.

Zelfverwijzingschatbot

Overigens laat een onderzoek dat begin dit jaar is gepubliceerd in Nature Medicine, zien hoe Limbic Access, een AI-gestuurde zelfverwijzingschatbot binnen de Engelse NHS een grote stap voorwaarts is bij het aanpakken van de uitdaging in de GGZ. Deze technologische vooruitgang heeft niet alleen geleid tot een verhoging van het aantal verwijzingen, maar ook tot een aanzienlijke verbetering in de diversiteit van deze verwijzingen.

Zorgverleners die meer willen weten over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kunnen zich aanmelden voor de commerciële online nascholing ‘AI in de Psychiatrie: Praktijk en Ethiek’.