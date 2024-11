Operatierobot ZGT; Green Deal Zorg; De laatste fax, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de ingebruikname van een tweede Da Vinci Xi operatierobot bij ZGT en de ondertekening van de Green Deal Zorg door De Wever. Verder nog aandacht voor een online conferentie van Digitvaardig in de Zorg, het verdwijnen van de laatste fax in de zorg en de aankondiging van een nieuw bestuurslid voor Actiz.

Tweede Da Vinci Xi bij ZGT

Bij Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) is deze week de tweede Da Vinci Xi operatierobot in gebruik genomen. Deze robot zal vooral, maar niet uitsluitend, ingezet gaan worden bij oncologische ingrepen. Een groot voordeel van de Da Vinci Xi operatierobot is dat chirurgen een duidelijk 3D-beeld krijgen en zo nog preciezer kunnen werken. Dat is met name van belang bij oncologische operaties wanneer tumorweefsel verwijderd moet worden en gezond weefsel zoveel gespaard moet blijven.

“De komst van een tweede Da Vinci robot geeft ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld patiënten met endeldarmkanker de voordelen van robotchirurgie te bieden. Deze technologie stelt ons in staat om operaties met meer precisie uit te voeren, wat mogelijk resulteert in een sneller herstel, minder complicaties na de operatie zoals een kleinere kans op blijvende incontinentie of zenuwschade”, vertelt dr. Verhagen, gespecialiseerd in darmchirurgie bij ZGT.

De Wever ondertekent Green Deal Zorg

Eerder deze maand heeft ouderenzorginstelling De Wever de Green Deal Zorg 3.0 Hart van Brabant ondertekend. Doel van deze Green Deal is om duurzaamheid in de zorgpraktijk steeds zichtbaarder te maken voor zowel cliënten als medewerkers. Het betreft een samenwerkingsverband tussen regionale partners, waaronder Thebe, Amarant, Mijzo en gemeenten in de regio.

“De gezamenlijke projecten binnen deze Green Deal stellen ons in staat om als netwerk grotere impact te maken dan ieder voor zich. De doe-projecten uit de Green Deal Zorg 3.0 brengen een stimulerende vibe binnen onze organisatie en maken het onderwerp duurzaamheid tastbaar in de regio”, aldus bestuurder Marcel van der Priem van De Wever.

Sessies voor digitale vaardigheden

Digivaardig in de Zorg organiseert op 26 november een online werkconferentie waar zorgorganisaties tips krijgen en inspiratie kunnen opdoen om hun organisatie en medewerkers nog digivaardiger te maken. Tijdens de online werkconferentie staan diverse workshops, met verschillende thema’s, gepland. Denk aan denk de succesfactoren voor startende organisaties, hoe je resultaten kan meten, inzicht in wat voor type mensen er zijn binnen een team en hoe daar goed op in te spelen.

Voorafgaand aan de workshops wordt een live podcast gehouden met Digivaardig in de Zorg voorzitter Lies van Gennip en programmamanager Suzanne Verheijden. Deelname aan de verschillende sessies is gratis. Aanmelden kan hier.

Laatste fax uit de zorg naar museum

In veel organisaties is de fax vele jaren geleden al afgezwaaid. In de zorg heeft de vervanging van dit typische jaren 80 apparaat wat langer geduurd. Tot een paar jaar geleden werd hij nog veel gebruikt voor het versturen van allerlei documenten. Om de fax ook uit te faseren in de zorg werd zelfs een apart project in het leven geroepen door Zorgverzekeraars Nederland, RSO Nederland en VZVZ: Faexit.

Onlangs was het zover. Ter ere van dit heuglijke feit werd de laatste fax die in de zorg actief was, symbolisch overgedragen aan het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. “De fax heeft jarenlang een belangrijke rol gespeeld in de zorg, maar met de opkomst van veilige digitale alternatieven was het tijd voor een verandering. We zijn trots op de succesvolle afronding van het project en waarderen dat Beeld & Geluid dit stukje geschiedenis wil bewaren" aldus Anil Jadoenathmisier, voorzitter van de stuurgroep van Faexit.

Nieuw bestuurslid Actiz

Op 1 januari 2025 zal Margje Mahler toetreden tot het bestuur van Actiz. Zij zet zich al jaren in voor de kwaliteit van de zorg en als lid van de Kerngroep Wonen & Zorg van Actiz is zij één van de grondleggers geweest van het nieuwe Generieke Kompas samen werken aan kwaliteit van bestaan. Dit heeft ertoe geleid dat nu op een andere manier gekeken wordt naar de kwaliteit van zorg.

“Als bestuurder van Sensire beschouw ik het als mijn maatschappelijke opgave om de ouderenzorg, ook in de toekomst, in onze regio toegankelijk te houden. Dat betekent ook een ander gesprek over wat zorg in de toekomst inhoudt. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met de andere aanbieders van cure, care en sociaal domein én de gemeenschap. Als bestuurslid van Actiz kan ik mij daar nog meer voor inzetten door ook binnen de Vereniging en op landelijk niveau het gesprek hierover aan te gaan. Daar zet ik mij graag voor in”, aldus Margje.

