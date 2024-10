Oracle presenteert een AI-gedreven EPD-systeem

Deze week heeft Oracle een update aangekondigd van haar EPD-software. Het betreft de ontwikkeling van een compleet nieuw systeem waarbij AI een belangrijke rol speelt. Zo kan het nieuwe EPD onder andere spraak gestuurd bediend worden. Niet alleen voor het invoeren van tekst, maar ook voor het navigeren door menu’s en functies. Naar eigen zeggen zal het AI-gedreven, cloud based EPD de administratielasten van zorgprofessionals verlichten waardoor ze meer tijd krijgen voor het leveren zorg aan patiënten.

Eind 2021 betaalde Oracle 28 miljard dollar voor EPD-leverancier Cerner. Het nieuwe EPD is sindsdien in ontwikkeling, maar volgens Oracle is het niet gebaseerd op de technologie van Cerner. Dit betekent onder andere dat bestaande klanten van Cerner uiteindelijk zullen moeten overstappen naar het nieuwe Oracle EPD.

AI-gedreven met eenvoudige interface

Het nieuwe EPD is browser gebaseerd. Wanneer de arts of verpleegkundige het EPD opstart, dan zien zij een zoekbalk en een chronologische lijst van hun afspraken. Ocracle heeft veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface. Door op het microfoontje in de zoekbalk klikken kan de gebruiker vragen stellen als: ‘Hoeveel ruimte voor nieuwe afspraken heb ik vandaag nog?’ of ‘Hoeveel nieuwe patiënten staan vandaag ingepland?’. De generatieve AI-interface van het EPD geeft binnen enkele seconden antwoord.

“Het is niet alleen een scribent. Het is geen hulpje. Het is bijna alsof je je eigen arts-assistent hebt,” vertelde Seema Verma, executive vice president en general manager van Oracle Health and Life Sciences tegenover CNBC.

Snel toegang tot de juiste informatie

Wanneer een arts het dossier van een patiënt opent, dan krijgt hij of zij direct toegang tot zowel AI-gegenereerde samenvattingen over de medische geschiedenis en -status van de patiënt, als het volledige dossier. In een oogopslag is te zien wat er sinds het laatste bezoek van de patiënt veranderd is. Bijvoorbeeld op deze nieuwe medicatie zijn gaan gebruiken, maar ook labresultaten, klinische documentatie, eerdere behandelingen, risicofactoren, berichten, allergieën en vitale functies.

Daarnaast kan de arts op de microfoon klikken en patiënt-specifieke vragen stellen zoals ‘Heeft ze ooit geklaagd over paniekaanvallen of kortademigheid?’, ‘Heeft hij een CT-screening voor longkanker gehad en zijn zijn vaccinaties up-to-date?’ of ‘Met welke antibiotica heeft u haar urineweginfectie behandeld?’. De optie om spraak gestuurd, gerichte vragen te kunnen stellen, beperkt de tijd die een arts door het dossier van een patiënt moet ‘bladeren’ en zoeken om de gewenste informatie te vinden.

De stem gestuurde vragen kunnen op elkaar voortbouwen en de AI van het EPD zal de gewoonten van de arts beginnen te leren, zoals het soort medicijnen dat ze voorschrijven en vaak herhalen. Als een arts meer in detail wil treden of een door AI gegenereerd antwoord in het nieuwe EPD wil controleren, kan hij altijd op het citaat klikken en het originele dossier bekijken waarnaar wordt verwezen. En antwoorden die inhoud bevatten zoals informatie over medicatiedoseringen of andere op bewijs gebaseerde aanbevelingen zullen linken naar gevalideerde databases, aldus Oracle tijdens de presentatie.

Uitrol vanaf 2025 in de VS

Het nieuwe AI-gedreven EPD-systeem zal in de loop van 2025, als eerste via een zogenoemd early adopter programma, in de VS worden uitgerold. Op basis van de ervaringen van die eerste klanten zal het systeem verder ontwikkeld worden, met aanpassingen daar waar nodig. Oracle heeft inmiddels haar klanten in de gezondheidszorg al naar de cloud verplaatst, wat inhoudt dat het EHR-implementatieproces veel gemakkelijker wordt.

Oracle heeft behalve het nieuwe EPD-systeem ook al een tijd een generatieve AI-tool voor het inspreken van medische documentatie, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de Dragon Medical One oplossing van Microsoft. Oracle’s Clinical AI Agent is sinds juni in de VS algemeen beschikbaar en wordt al door ongeveer 70 klanten gebruikt. Deze oplossing is ook geïntegreerd in het nieuwe EPD-systeem.

Artsen hebben toegang tot de Clinical AI Agent via een app op hun telefoon en drukken op een knop om hun bezoeken met patiënten op te nemen. Zodra ze stoppen met opnemen, genereert Oracle's AI automatisch een klinische notitie op basis van de afspraak, zodat de artsen niet meer zelf hoeven te schrijven.