Pilot gestart met digitale overdracht van verpleegkundige gegevens

Deze maand zijn vijf zorgorganisaties in de provincie Overijssel gestart met een pilot om verpleegkundige gegevens elektronisch te verzenden. Op die manier hoeven deze gegevens niet handmatig te worden ingevoerd. Dat scheelt tijd en voorkomt onnodige fouten.

Er wordt in Nederland hard gewerkt aan een betere digitale gegevensuitwisseling in de zorg. Die verloopt op dit moment verre van probleemloos omdat verschillende organisaties verschillende computersystemen gebruiken. Daardoor is er veel onnodige administratieve last.

Zorg Informatie Bouwstenen

Bij de vijf organisaties die meedoen aan de pilot, wordt een deel van de gegevens nu elektronisch verzonden. Het gaat dan om gegevens zoals geboortedatum, naam, adres, woonplaats, huisarts, BSN en zorgverlener. De verpleegkundige gegevens worden verstuurd in zogenoemde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIBS). In totaal zijn er daar op dit moment 57 van.

Chief Nursing Information Officer Arenda Jansen, werkzaam bij zorgorganisatie IJsselheem in de regio Zwolle hoopt dat deze vorm van gegevensuitwisseling snel zal worden overgenomen door andere zorgorganisaties. “Dat leidt tot betere zorg met minder administratieve last en overvraging van onze cliënten. Op dit moment kunnen er al 14 ZIBS worden verzonden en ontvangen. Er is één leverancier, SDB, die alle 57 al heeft ingebouwd. Andere leveranciers al zeker 30. De ziekenhuisleveranciers hebben er nu bijna 14 klaar.”

SNOMED CT

Er wordt al jaren gewerkt aan een internationaal terminologiestelsel om iedereen in de zorg dezelfde taal te laten spreken. Zo’n twintig jaar geleden werd hiertoe SNOMED CT in het leven geroepen. SNOMED CT is als het ware een groot medisch woordenboek waarin eenduidige zorg- en gezondheidstermen aan codes worden gekoppeld.

Als iedereen dit woordenboek gebruikt, wordt het veel eenvoudiger om informatie uit te wisselen. Onlangs stuurde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een uitgebreid advies over eenheid van taal in de zorg naar de Tweede Kamer waarin de keuze voor SNOMED CT als standaard om medische informatie vast te leggen wordt bestendigd.

De codes in SNOMED CT zijn vooral gericht op artsen. Maar verpleegkundige gegevens zijn net zo belangrijk om uit te wisselen. Chief Nursing Information Officer (CNIO) Arjen Wignand van Amsterdam UMC: “Het verpleegkundig proces en de verslaglegging daarvan zijn heel belangrijk voor een goede overdracht. Dit geldt vooral wanneer een verpleegkundige informatie moet overdragen aan een collega in een andere zorgsector.”

Nieuwe taal

Beroepsvereniging V&VN is daarom in gesprek met verschillende zorgpartijen om afspraken te maken over deze nieuwe taal. CNIO Gert de Marie van Haaglanden Medisch Centrum: “Meer zeggenschap voor verpleegkundigen betekent ook dat we móeten laten zien dat verpleegkundigen een belangrijke rol spelen als het gaat om gegevensuitwisseling. Het bestaande woordenboek met codes moet nog worden aangevuld met termen die belangrijk zijn voor het verpleegkundig proces. Deze uitgangspunten worden gedragen door alle CNIO’s in de ziekenhuizen.”

Wignand en De Marie stellen dat gegevensuitwisseling in de zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, waarbij elke zorgsector en iedere zorgverlener een cruciale rol speelt. Om deze digitale verandering te laten slagen, moet iedereen zijn steentje bijdragen. “Verpleegkundigen moeten hun professionele inbreng blijven leveren om een naadloze gegevensuitwisseling te realiseren.”