Platform en leernetwerk voor opschaling digitale zorg

Deze week heeft Patiëntenfederatie Nederland een nieuw online kennisplatform – het Leernetwerk Digitale Zorg - voor professionals in de zorg gelanceerd. Doel van het platform, dat een initiatief is van programma Vliegwiel, is de opschaling van het aanbod van digitale zorg in Nederland. Daarvoor biedt het platform onder andere toegang tot praktische kennis, ervaringen en hulpmiddelen om digitale zorg effectief in te zetten binnen zorgorganisaties. Daarnaast kunnen zorgprofessionals via het leernetwerk ook ervaringen delen en leren van collega’s die met vergelijkbare uitdagingen werken.

Digitalisering speelt een sleutelrol in de zoektocht naar (nieuwe) oplossingen die de druk op de zorg – veroorzaakt door een groeiende zorgvraag, stijgende kosten en personeelstekorten – kunnen verlichten. Hoewel steeds meer patiënten bereid zijn gebruik te maken van digitale zorg, blijven het gebruik en de opschaling van digitale zorg aan de kant van de zorgaanbieder achter bij de verwachtingen van Patiëntenfederatie Nederland.

Het Leernetwerk Digitale Zorg wil hier verandering in brengen en professionals hierbij gaan helpen. Het doel is om digitale zorg te normaliseren en toegankelijk te maken voor iedereen. Zorgprofessionals die digitale zorg effectief willen inzetten in hun organisatie kunnen zich aansluiten bij het Leernetwerk Digitale Zorg.

Leernetwerk Digitale Zorg

Op het Leernetwerk Digitale Zorg kunnen zorgprofessionals en -organisaties leren van concrete ervaringen en praktijkvoorbeelden van koplopers. Zo kunnen zorgprofessionals direct aan de slag en hoeven ze het wiel niet opnieuw uit te vinden. Het platform biedt een breed scala aan hulpmiddelen, waaronder toolkits, handreikingen, online trainingen en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van subsidies en relevante onderzoeken. Via de community van het leernetwerk kunnen zorgprofessionals ervaringen delen en leren van collega’s die met vergelijkbare uitdagingen werken. Het Leernetwerk Digitale Zorg focust zich op vier thema’s: thuismonitoring, langer thuis wonen, hybride toegang tot huisartsenzorg en hybride geestelijke gezondheidszorg.

“Digitalisering van de zorg is nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor alle patiënten, maar gaat nog lang niet snel genoeg. Dit terwijl veel patiënten klaar zijn voor deze verandering, blijkt uit alle onderzoeken die wij hierover doen. Het is daarom belangrijk dat zorgaanbieders die nu nog achterblijven hiermee aan de slag gaan. Met dit platform willen wij hen in contact brengen en laten leren van de zorgaanbieders die hierin voorop lopen. Zo kunnen we samen de hybride zorg verder brengen”, vertelt Arthur Schellekens, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Vervolg op SET

Het leernetwerk is een vervolg op de community SET-up die bekostigd werd vanuit de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Deze stimuleringsregeling startte in 2019 en maakte deel uit van het overheidsprogramma Langer Thuis. De regering investeerde daar ruim 340 miljoen euro in, waaronder 90 miljoen euro SET-subsidie. Het Leernetwerk Digitale Zorg heeft een bredere focus en is toegankelijk voor iedereen.

Reeds in 2022 concludeerde ZonMW dat er al veel goede resultaten geboekt waren met behulp van de SET-subsidie. In de ervaringsverhalen van andere zorgorganisaties was toen te lezen hoe SET hen geholpen heeft. Op het Leernetwerk Digitale Zorg zijn een groot aantal recente praktijkvoorbeelden met ervaringen en tips beschikbaar.