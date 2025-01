Platform Mantelzorg versterking bundelt versnipperde informatie

Hoe maken we een efficiënte, toegankelijke online wegwijzer met informatie, inspiratie, wegwijs en contact bij gezond zelfredzaam ouder worden? Die vraag stelden VVT-organisaties in West-Brabant zich. Ouderen willen de regie houden in het vormgeven van hun leven. Zij hebben ondersteuning nodig om de juiste informatie en partijen te vinden.

Om deze uitdaging aan te pakken, initieerde de Transitietafel West-Brabant het project ‘Platform Mantelzorg versterking’, vertelt projectleider Marieke Dooremalen in ICT&health 1: “We zien dat de beschikbare informatie vaak versnipperd en moeilijk vindbaar is. En dat vragen op verschillende en soms onjuiste plekken gesteld worden. Het stellen van vragen bij verschillende loketten en professionals kost veel tijd. Tijd van ouderen, hun naasten en van verschillende professionals bij het gemeenteloket, bij de huisarts, bij de wijkverpleging, welzijn of maatschappelijk werk.”

Frustratie bij zoektocht

De zoektocht naar antwoorden levert frustratie op, schetst Dooremalen. Mensen willen onafhankelijk zijn en informatie op één toegankelijk plek vinden. Ook zorgorganisaties hechten belang aan een centrale vindplaats voor informatie. Om dat mogelijk te maken, moet de informatie:

Makkelijk vindbaar & betrouwbaar zijn,

Op eigen tijd toegankelijk zijn,

Laagdrempelig en begrijpelijk geformuleerd zijn.

Het platform biedt straks informatie waar ouderen en naasten zelf mee verder kunnen, stelt Dooremalen. Onderwerpen als wonen, vitaliteit, welzijn, zorg, activiteiten in de buurt, technologie en het lokale mantelzorgloket.

Geen vervanging

Het platform, dat gebruik maakt van AI (en nu een chat-GPT model gebruikt) is géén vervanging van de goede websites die er zijn van gemeenten, mantelzorgsteunpunten, Senioren Netwerk Brabant-Zeeland, Werk & Mantelzorg of Thuisarts.nl.



Er wordt ook nadrukkelijk géén nieuwe content gecreëerd, legt Dooremalen uit. “Het is een centrale ingang om via één route snel antwoord te krijgen op jouw vraag. Het platform moet juist leiden naar het regionale aanbod, zoals een lokale cursus over dementie, een welzijnscoach of thuiszorgwinkel in het eigen dorp of een fietsvereniging”.

Van verkenning naar samenwerking

Iedereen is enthousiast over de mogelijkheden, maar de projectgroep wil ervoor waken dat er dingen dubbel gedaan worden en er allemaal verschillende regionale platforms ontstaan. Ze zoeken daarom bewust de samenwerking op, stelt Dooremalen.

“We zoeken van het begin af aan samenwerking en aansluiting. Het naast elkaar ontwikkelen, het wiel continu opnieuw uitvinden en straks ook nog concurreren op het genereren van traffic, lijkt ons niet de bedoeling van gemeenschapsgeld. Dat we in één regio tien bomen planten, en allemaal roepen dat wij HET platform hebben voor de burger. Dan zien inwoners door de digitale bomen, het bos niet meer.”

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.