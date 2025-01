Het eerste Nederlandse platform voor jongeren met angst- en dwangklachten wordt dit najaar gelanceerd door de Angst, Dwang en Fobie (ADF)-stichting. Het platform, genaamd Brain Warriors, zal jongeren een makkelijke manier bieden om informatie en steun te krijgen bij hun mentale gezondheid. Daarnaast kunnen ze met behulp van het platform eenvoudiger in contact komen met lotgenoten.

Het aantal angst- en dwangklachten onder jongeren neemt de afgelopen jaren flink toe. De ADF-stichting ziet dat het aantal zorgwekkende telefoontjes van ouders sinds 2017 met 20% is toegenomen. Om aan deze groeiende vraag om hulp te voldoen, zal de ADF-stichting dit najaar het Brain Warriors-platform lanceren, zo bleek onlangs uit een persbericht van de ADF-stichting.

Taboesfeer

Hulp zoeken is niet altijd makkelijk voor jongeren. Vaak schamen ze zich voor het feit dat ze het mentaal moeilijk hebben en vrezen ze voor negatieve reacties van de mensen om hen heen. Daarnaast horen ze continu over de lange wachtlijsten bij de ggz, waardoor deze hulp onbereikbaar lijkt. Rondom het bespreken van mentale problemen zijn nog steeds een hoop taboes, wat jongeren tegenhoudt bij het zoeken van de nodige hulp. Terwijl het juist van groot belang is om op tijd hulp te zoeken om te voorkomen dat de mentale klachten toenemen in ernst. Gevoelens van angst en dwang maken jongeren daarnaast eenzaam, en dragen bij aan de toenemende presentatiedruk die jongeren ervaren.

Ervaringsdeskundigen

Het Brain Warriors-platform van de ADF-stichting wordt samen met de doelgroep ontwikkeld. Aan het project werken 15 jongeren van 12 tot en met 18 jaar oud mee, die allemaal ervaring hebben met angst- en dwangklachten. Het platform moet een veilige omgeving gaan bieden waarop jongeren betrouwbare informatie kunnen vinden over de klachten die ze ervaren en over de behandelmogelijkheden die er zijn. Daarnaast kunnen ze psycho-educatie krijgen met behulp van video’s, en zullen ze toegang hebben tot de ervaringsverhalen van andere jongeren met mentale problemen. Ook wordt persoonlijk lotgenotencontact mogelijk gemaakt, begeleid door ervaren therapeuten.

De ontwikkeling van het Brain Warriors-platform komt voort uit een samenwerking tussen de ADF-stichting, de jeugdzorginstelling Mental Heroes en het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd van de Universiteit Leiden. Deze samenwerking garandeert de kwaliteit van het platform, maar betekent ook dat het platform na de lancering professioneel bemand zal zijn én actueel blijft. De financiële ondersteuning voor het Brain Warriors-platform komt vanuit ZonMw.