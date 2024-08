Publieke consultatie NEN-normontwerp voor eOverdracht van start

De concept NEN-norm voor elektronische uitwisseling van verpleegkundige gegevens (eOverdracht) is sinds kort beschikbaar. De publieke consultatie voor het normontwerp loopt tot en met 30 november. Op basis van de publieke commentaren zal het normontwerp aangepast worden, zo laat NEN weten. Naar verwachting wordt de definitieve norm eind 2024 gepubliceerd.

Er wordt sinds 2023 in het kader van de wet Wegiz hard gewerkt aan nieuwe NEN-normen met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling. Dit gebeurt door het NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) in samenwerking met speciale werkgroepen.

NEN-normen in kader Wegiz

Gedurende 2023 is bijvoorbeeld een aantal nieuwe generieke NEN-normen ontwikkeld: NEN 7517 (toestemming), NEN 7518 (identificatie en authenticatie) en NEN 7519 (lokalisatie). Daarnaast kreeg de ontwikkeling van NEN-normen voor vier, later vijf specifieke gegevensuitwisselingen voorrang vanuit de Meerjarenagenda Wegiz:

Basisgegevensset zorg (BgZ) - NEN 7540.

Beeldbeschikbaarheid - NEN 7541.

Medicatieoverdracht:

NEN 7542 (Medicatiegegevens).

NEN 7503 (Voorschrijven en ter hand stellen medicatie).

Verpleegkundige overdracht - NEN 7545.

Normen voor eOverdracht

NEN 7545 is een nieuw Nederlands normontwerp dat de eisen specificeert aan processen en systemen die betrokken zijn bij de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners (eOverdracht). De norm is van toepassing op zowel intra- als extramurale zorg, zowel cure als care. Aan het invullen van het concept eOverdracht wordt al een aantal jaar gewerkt.



Het doel van de elektronische overdracht is onder meer het voorkomen van fouten en informatieverlies, aldus NEN. Daarnaast is het verlichten van de administratieve lasten voor verpleegkundigen van groot belang. Door gegevens elektronisch uit te wisselen, is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers sneller beschikbaar. Normontwerp NEN 7545 richt zich op de elektronische verwerking en uitwisseling van verpleegkundige informatie tussen zorgverleners.

Voortgekomen uit Wegiz

Sinds 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet stelt dat daartoe aangewezen gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners elektronisch (dus digitaal) moeten verlopen. Door gegevens elektronisch uit te wisselen, is de juiste informatie die nodig is voor de behandeling van zorggebruikers, sneller beschikbaar.



De Wegiz is een kaderwet die wordt ingevuld door algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die naar NEN-normen verwijzen, zoals NEN 7545. Het normontwerp hiervoor geldt voor alle activiteiten voor het verwerken en uitwisselen van verpleegkundige informatie in de Nederlandse gezondheidszorg. Hierbij worden scenario’s en transacties gebruikt voor het uitwisselen van deze gegevens. De norm specificeert de eisen waaraan elektronische berichtuitwisseling tussen zorgaanbieders in cure en care, intra- en extramuraal, moet voldoen.

Informatie en commentaar

Voordat de NEN 7545 gepubliceerd wordt, staat deze open voor publieke commentaar. Voor meer informatie en om commentaar in te dienen, kan iedereen tot 30 november 2024 terecht op Gegevensuitwisseling in de zorg – eOverdracht | NEN.



Na de commentaarperiode gaat de werkgroep aan de slag met alle input. Iedereen die tijdens de drie maanden durende commentaarperiode reageert op het normontwerp, ontvangt na behandeling in de werkgroep een terugkoppeling. Afhankelijk van de tijd die de werkgroep nodig heeft om de commentaren te verwerken, volgt de publicatie van de definitieve norm naar verwachting eind 2024.