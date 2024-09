Regio's cruciaal in realisatie databeschikbaarheid

In de realisatie van de IZA-doelstellingen op het gebied van digitalisering en databeschikbaarheid spelen drie niveaus een rol: het landelijk niveau, regionaal en zorginstellingen. De regio is waar het moet gebeuren. We hebben pas wat aan digitalisering als iedereen in Nederland er betere en veiliger zorg door krijgt op het moment dat ze dit nodig hebben. Digitalisering is daarom een belangrijke pijler in de regionale transformatie.

Als Zilveren Kruis steken we daar veel effort in. Dit doen we onder andere door met partijen in regio's te werken aan digitale werkagenda’s, waarmee de ambitie die in de regioplannen staat concreet wordt gemaakt. Aan welke thema's wordt gewerkt, is er een helder tijdspad afgesproken en is er bestuurlijk commitment om het echt voor elkaar te krijgen? Om de focus op de juiste thema's te leggen, verkennen we per regio welke afspraken we regionaal maken. In dit op de regio gerichte proces vervullen wij een faciliterende rol in samenwerking met MedicalPHIT.

Initiatieven verbinden

We geven aan welke onderwerpen we belangrijk vinden, verbinden initiatieven en stimuleren samenwerking tussen partijen. Ook benadrukken we het belang van aansluiten bij landelijke initiatieven, om te voorkomen dat partijen zelf initiatieven ontwikkelen die al bestaan. Als zorgverzekeraars investeren we hier daarom jaarlijks ongeveer honderd miljoen euro in. Zo investeren we in gemeenschappelijke voorzieningen zoals toestemming (Mitz), zorgadressering (Zorgadresboek), authenticatie (ZorgID) en AI voor de zorg. Landelijke initiatieven die concreet bijdragen aan databeschikbaarheid. De realisatiekracht komt uit de regio's.

Er zijn al mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld in Friesland en Drenthe. Daar zijn de werkagenda’s digitalisering vastgesteld en bestuurlijk geaccordeerd. Dit zijn werkagenda’s met goede aansluiting op de landelijke programma’s, zoals de generieke functies en de Wegiz. We zien hierbij dat de aanwezigheid van een goed functionerende regionale samenwerkingsorganisatie een heel belangrijk element in het succes is. Ook is er bij de betrokken partijen in deze regio’s de bereidheid om van elkaar te leren en samen te werken. Dit geeft veel positieve energie om te werken aan de uitvoering.

Meer samenwerking nodig

De samenwerking en bereidheid om voorbeelden van elkaar over te nemen, zien we nog niet overal. Het vergt soms een inspanning om de partijen bij elkaar aan tafel te krijgen. We zien graag meer samenwerking om initiatieven en ontwikkelkracht volop te benutten.

De fase van regio’s op het thema digitalisering en databeschikbaarheid verschilt enorm. Sommige regio's hebben de werkagenda digitalisering vastgesteld en zijn volop bezig met realisatie. Andere hebben nog een kennisachterstand of hebben de noodzakelijke governance nog niet (voldoende) ingericht. Daar denken wij mee over wat nodig is om verder te komen. Waar zitten de knelpunten? Wat zijn mogelijke vervolgstappen? En waar kan geleerd worden van andere regio's en bestaande initiatieven? Als aanwezige kennis het aandachtspunt is, vraagt dat om andere oplossingen dan wanneer er nog geen regionale samenwerkingsorganisatie is.

We werken samen met de regio's om knelpunten weg te nemen en tot oplossingen te komen om betere en veiliger zorg voor alle inwoners mogelijk te maken. De urgentie is groot en alle stakeholders beseffen dat het niet vrijblijvend is. We voelen allemaal de verantwoordelijkheid voor wie we dit doen: patiënten en zorgverleners.

