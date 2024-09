Samenwerking biedt betere digitale reumazorg

Reade en de Sint Maartenskliniek gaan samenwerken op het gebied van digitale reumazorg. De organisaties hebben een intentieovereenkomst getekend om in te zetten op betere, toekomstbestendige zorg voor mensen met reuma. Door gebruik te maken van elkaars expertise en nieuwe digitale mogelijkheden, streven ze ernaar de zorg toegankelijker en persoonlijker te maken.

De samenwerking moet in de toekomst leiden tot een kennis- en zorgnetwerk om zo de digitale reumazorg voor cliënten in heel Nederland verder te verbeteren. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen met reuma zo veel mogelijk bewegingsvrijheid terugkrijgen, ondanks hun chronische klachten. Reuma is een ernstige, chronische ziekte en landelijk is er een groeiende zorgvraag.

Dwarslaesie-onderzoek

Reade en de Sint Maartenskliniek werken al langer samen in andere medische specialismes en wetenschappelijk onderzoek. Vorige maand presenteerden beide partijen nog een baanbrekend internationaal dwarslaesie-onderzoek. Het onderzoek met zogeheten ARC-EX® therapie bij mensen met een hoge dwarslaesie laat hoopgevende resultaten zien.



Beide zorgaanbieders hebben meegewerkt aan het onderzoek. De revalidatiecentra behandelden meerdere personen met een hoge dwarslaesie als onderdeel van het internationale Up-Lift onderzoek, waar de effectiviteit en veiligheid van ruggenmergstimulatie doormiddel van elektroden op de huid, in combinatie met functionele training, werd onderzocht (ARC-EX therapie).

Deze synergie tussen de organisaties wordt nu dus uitgebouwd op het gebied van de medisch specialistische zorg voor reumacliënten. Daarbij staat wat de organisaties betreft persoonlijke zorg op de juiste plek voorop: thuis wat thuis of digitaal kan, op een zorglocatie als dat nodig is. Toegankelijk en praktisch tegelijk, zowel voor de cliënt als voor de behandelaar.

Gezamenlijke distributie

Het onderzoek naar een nieuwe vorm voor de inrichting van reumazorg richt zich in eerste instantie op twee zaken. Zo kijken de reumatologen van Reade en de Sint Maartenskliniek naar de verdere uitwerking van persoonlijke zorg op de juiste plek. Er wordt bekeken hoe de juiste, digitale kanalen en middelen kunnen worden ingezet.



Daarnaast zoeken beide partijen naar schaalvoordeel door gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen en door mogelijkerwijs gezamenlijke distributie van medicijnen naar cliënten toe. Ook dat is een belangrijk onderdeel van de toekomstbestendige inrichting van de reumazorg. Immers, cliënten hebben langdurig medicijnen nodig om zo min mogelijk beperkingen te ondervinden van hun ziekte. Het faciliteren van de distributie van medicatie geeft cliënten bewegingsvrijheid en zekerheid.

Referentiestandaard

Als reumazorgaanbieders verzorgen Reade en de Sint Maartenskliniek cliënten over heel Nederland. Ook het wetenschappelijk onderzoek kent een hoge impact en is altijd gericht op directe toepasbaarheid voor cliënten en behandelaars, vertelt Martijn Gerritsen, medisch manager Reumatologie van Reade. "We streven ernaar om een nieuwe standaard te zetten voor reumazorg die volledig afgestemd is op de behoeften van onze cliënten."

Tim Simmers, voorzitter Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek, voegt hieraan toe: “Wij willen graag een referentiestandaard bieden voor toekomstige reumazorg, zodat cliënten zeker zijn van excellente zorg; thuis, digitaal of op locatie. De samenwerking met Reade helpt daarbij. Wij kunnen daardoor onze gezamenlijke kennis én zorgexpertise, bijvoorbeeld door digitalisering, toegankelijker maken.”