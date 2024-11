Samenwerking CbusineZ en platform voor medische hulpmiddelen

CbusineZ is een niet-commercieel fonds, mede opgericht door CZ, bedoeld voor het stimuleren van transities en doorbraken door te investeren in zorginnovaties. Deze week is bekend gemaakt dat het fonds gaat investeren in het medische hulpmiddelenplatform QurioCare. De samenwerking heeft tot doel dit platform sneller en breder toe te gaan passen en zo een substantiële bijdrage te leveren aan het beheersen van zorgkosten.

Het digitale platform van QurioCare is ontwikkeld om de organisatie van de Nederlandse markt voor medische hulpmiddelen te verbeteren. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het zover mogelijk digitaliseren en efficiënter maken van het inkoopproces bij zorginstellingen, zodat deze zorginstellingen doelgerichter kunnen samenwerken met leveranciers.

Gefragmenteerde markt

Op dit moment kent ons land een behoorlijk gefragmenteerde en weinig transparante markt voor medische hulpmiddelen. Dat heeft ook een negatieve impact op de concurrentiemogelijkheden voor toeleveranciers. Al met al vormt deze situatie een belemmerende drempel voor nieuwe leveranciers die de markt willen betreden. Daarnaast is het voor zorginstellingen moeilijk om een kosteneffectieve keuze te maken.

“Bij CbusineZ zien we veel potentie in het QurioCare-platform om een verschil te maken in de beheersing van de zorgkosten door efficiëntere inkoop van medische hulpmiddelen. Wij delen de visie dat technologie inkoopprocessen in de zorg kan optimaliseren. Met deze samenwerking kunnen we die visie werkelijkheid te maken,” aldus Karel Stolper, bestuurder bij CbusineZ.

Voordelen van digitalisering

Het digitale platform biedt zorginstellingen, die vandaag de dag allemaal autonoom inkopen, de flexibiliteit om eigen, specifieke eisen te stellen aan medische hulpmiddelen en toch gezamenlijk de markt op te gaan. Hiermee kan zowel tijd als dubbel werk bespaard worden. Het platform biedt zorginstellingen ook een beter inzicht in alternatieve producten in tijden dat er leveringstekorten zijn. Zo kunnen ze tijdig overschakelen naar deze alternatieven en wordt de leveringszekerheid vergroot.

Het platform heeft nog een belangrijk voordeel voor zorginstellingen die medische hulpmiddelen inkopen. Doordat een beter inzicht gegeven kan worden in de gezamenlijke uitvraag, kunnen leveranciers zich onderscheiden op basis van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid wat leidt tot concurrentievoordeel op prijs. Door het uitvraag-, inschrijf- en prijsproces te digitaliseren, wordt ook bij leveranciers veel tijd bespaard en dubbel werk geëlimineerd.

Het platform richt zich initieel op generieke hulpmiddelen voor ziekenhuizen. Op termijn kan het ook ingezet worden bij verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg (VVT). “We zijn enthousiast over de samenwerking met CbusineZ, omdat dit ons de kans geeft om het platform sneller en breder in te zetten. De samenwerking met een investeerder die zorginnovaties steunt, biedt een stevige basis voor groei en effectiviteit,” zegt Mark Lindeman, algemeen directeur van QurioCare.

Datapool voor medische hulpmiddelen

Begin dit jaar werd GS1 Data Care opgezet, een programma met als doel om een datapool voor medische hulpmiddelen te creëren zodat zorginstellingen vooraf kunnen controleren of medische hulpmiddelen aan alle eisen voldoen en veilig inzetbaar zijn. De NFU stuurde daarvoor zo’n vierhonderd leveranciers een brief met het verzoek om de productdata van medische hulpmiddelen voortaan aan te leveren via het Global Data Synchronisation Network (GSDN) van GS1.