Thuismonitoring loket; Milieuprijs; Kinderwebsite en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het thuismonitoring loket bij MST, een milieuprijs voor het Anna Ziekenhuis en de nieuwe, speciaal voor kinderen ontwikkelde, website van het Ikazia. Verder ook nog aandacht voor twee bestuurswisselingen, bij het Maastricht UMC+ en Gelre Ziekenhuizen.

Loket voor thuismonitoring

Begin deze maand heeft ziekenhuis Medisch Spectrum Twente een loket voor patiënten die gebruik maken van thuismonitoring geopend. Daar kan iedereen die deze digitale vorm van zorg gebruikt, of gaat gebruiken, terecht voor vragen en hulp. Het loket is open van maandag tot en met vrijdag en bevindt zich in de hal van het ziekenhuis.

Op dit moment doen al meer dan 1700 patiënten van MST mee aan thuismonitoring. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten met chronische aandoeningen als COPD of hartfalen. Ook patiënten die herstellen na een operatie kunnen met thuismonitoring vaak eerder naar huis. Daar kunnen ze sneller en beter herstellen, zo is bewezen.

Milieuprijs voor het Anna Ziekenhuis

Afgelopen week heeft het Anna Ziekenhuis van het Milieu Platform Zorgsector het bronzen certificaat op de milieuthermometer toegewezen gekregen. Het behalen van deze status was een van de belangrijke doelen die het ziekenhuis stelde toen het in 2021 de deelname aan de regionale Green Deal MRE ondertekende. Binnenkort loopt het contract voor de regio Green Deal MRE 2.0 af. Anna Zorggroep heeft de intentie dit te verlengen naar de Green Deal MRE 3.0. Hierin hebben gemeenten en zorginstellingen in de Metropoolregio nieuwe afspraken gemaakt over verduurzaming aan de hand van de Green Deal.

De certificering is verstrekt aan Anna Ziekenhuis, Anna TopSupport en Anna Ouderenzorg, locatie Berk, Heuvel en Nicasius. Het geldt nog niet voor de locatie Heide omdat die in2023 is opgeleverd en deze pas volgend jaar bij de jaarlijkse toets wordt meegenomen.

Kinderwebsite Ikazia

Het Ikazia ziekenhuis heeft de afgelopen periode gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale website voor kinderen en hun ouders. Die site is begin december online gegaan en bevat informatie, in voor kinderen begrijpelijke taal en speels design, over afspraken, onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis.

Daarnaast wil het ziekenhuis met deze kindervriendelijke website een bezoek aan het ziekenhuis voor kinderen, met behulp van informatieve video's, kleurplaten en kleurrijke illustraties, minder spannend maken. Op de site kunnen kinderen samen met Zia en haar dierenvriendjes op ontdekkingsreis door de website.

Bestuurswisselingen

Op 1 januarie 2025 zal Prof. Dr. Jos Maessen de rol van titulair bestuurder binnen de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ op zich nemen. Maessen werkt momenteel als cardio-thoracaal chirurg en is hoogleraar cardio-thoracale chirurgie én hoofd van de afdeling cardio-thoracale chirurgie binnen het Hart+Vaat Centrum van het MUMC+. Bovendien is hij de voorzitter van het Stafconvent, waarin de medisch specialisten worden vertegenwoordigd én waarin de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg wordt gewaarborgd.

Op 1 maart 2025 treedt Martiene Riedijk met de portefeuille Zorg toe tot de Raad van Bestuur van Gelre Ziekenhuizen. Zij volgt dan Floor Haak-van der Lely op die momenteel als interim bestuurslid deze portefeuille waarneemt. ““Gelre heeft een uitdagende periode achter de rug, waarbij de weg naar stabiliteit inmiddels duidelijk is ingezet. Ik ben trots en blij dat ik de komende jaren mag bijdragen aan het verder versterken van dit fundament. Het is belangrijk dat we trots zijn op ons werk én op elkaar, zodat we elke dag het verschil kunnen blijven maken in het leven van onze patiënten, nu en in de toekomst. Samen met alle medewerkers en partners van het Gelre kijk ik ernaar uit om dit te realiseren”, aldus Martiene.

