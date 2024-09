Samenwerking moet digivaardigheid zorg te verbeteren

De coalitie Digivaardig in de Zorg (DIVA) en de Technologie en Zorg Academie (TZA) hebben hun krachten gebundeld om digitalisering in de zorg & welzijn en onderwijs te bevorderen. Middels het uitwisselen van kennis en ervaringen op het gebied van (ontwikkeling van) digitale vaardigheden en zorgtechnologie streven zij ernaar om de zorg en onderwijssector beter te ondersteunen bij het implementeren van nieuwe technologieën.

Het gezamenlijke doel van beide partijen is naar eigen zeggen om digitale en zorgtechnologische vaardigheden te bevorderen zodat er meer tijd blijft voor zorg en welzijn. Digivaardigheid bij zorgmedewerkers speelt een belangrijke rol in het succesvol toepassen van nieuwe technologieën in de zorgsector.

Voordelen samenwerking

De krachtenbundeling sluit volgens Lies van Gennip, voorzitter van de Stuurgroep Digivaardig in de Zorg, goed aan bij de strategie van DIVA om meer samen te werken met andere organisaties. “We maken graag gebruik van de expertise en het netwerk van de TZA, om onze nieuwe strategische doelstellingen vorm te geven. Samen kunnen we onze missie ‘Iedereen in de zorg digivaardig’ beter verwezenlijken.”

“De TZA richt zich op de kansen van technologie in de zorg en wij op de vaardigheden die daarvoor nodig zijn”, benadrukte Suzanne Verheijden, programmamanager bij Digivaardig in de Zorg tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. “We hebben beiden een sectorbrede aanpak, dus met dit partnerschap kunnen we samen echt stappen gaan zetten.”

Betere ondersteuning

Evelien Rondhuis, kwartiermaker TZA Twente, stelt dat de samenwerking met DIVA helpt om de TZA- netwerken en kennis te verbinden, wat de organisatie in staat moet stellen om de leden, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen, beter te ondersteunen. “We vatten de koe meteen bij de horens en organiseren op 7 oktober samen met ‘Digivaardig in de Zorg’ en ‘Anders Werken in de Zorg’ een webinar over de rol en succesfactoren van ambassadeurs binnen de zorgtechnologie.”



Bij TZA werken zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeenten samen om kennis te ontwikkelen en implementatie en opschaling te versnellen, via living labs, onderwijs en onderzoek. De organisatie is momenteel actief in de Achterhoek, Drenthe, IJssel-Vecht, Groningen en Twente.

Jubileum DIVA

Coalitie Digivaardig in de zorg (DIVA) vierde eerder dit jaar het vijfjarige bestaan. De missie van DIVA is dat alle zorgmedewerkers voldoende digivaardig zijn om goede zorg, ondersteuning, begeleiding en preventie te kunnen bieden. Lies van Gennip, sinds 2021 voorzitter van de stuurgroep DIVA, blikte eerder dit jaar met ICT&health in het kader van het jubileum terug op enkele successen.



“De afgelopen jaren hebben we steeds beter geleerd wat werkt als je digivaardigheden van mensen wilt versterken", vertelde Van Gennip. "Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat de traditionele manier om zorgmedewerkers bij te spijkeren – samen in een klasje, achter de laptop – voor digistarters nooit werkt. Zij hebben wel baat bij de inzet van digicoaches. Dit zijn zorgmedewerkers die hun collega’s al werkende ondersteunen bij het vergroten van hun digitale vaardigheden." Van Gennip zet zich al jaren in voor de digitalisering in de zorg en is ook lid van de redactieraad van ICT&health.

Lees het hele artikel over het jubileum in ons (online) magazine.