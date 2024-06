DIVA ziet toenemende cijfers en successen

Coalitie Digivaardig in de zorg (DIVA) bestaat ruim vijf jaar. De missie van DIVA is dat alle zorgmedewerkers voldoende digivaardig zijn om goede zorg, ondersteuning, begeleiding en preventie te kunnen bieden. Lies van Gennip is sinds 2021 voorzitter van de stuurgroep DIVA en blikt naar aanleiding van het 5-jarig jubileum van DIVA terug op enkele mooie successen. De coalitie heeft onder meer leermiddelen ontwikkeld die digivaardigheden van zorgmedewerkers te versterken.

“De afgelopen jaren hebben we steeds beter geleerd wat werkt als je digivaardigheden van mensen wilt versterken. Zo ontdekten we bijvoorbeeld dat de traditionele manier om zorgmedewerkers bij te spijkeren – samen in een klasje, achter de laptop – voor digistarters nooit werkt. Zij hebben wel baat bij de inzet van digicoaches. Dit zijn zorgmedewerkers die hun collega’s al werkende ondersteunen bij het vergroten van hun digitale vaardigheden”, zegt Lies van Gennip. Van Gennip zet zich al jaren in voor de digitalisering in de zorg en is ook lid van de redactieraad van ICT&health.

Bouwstenen

Behalve leermiddelen voor verschillende sectoren heeft DIVA ook gezorgd dat er functieprofielen zijn beschreven met digitale vaardigheden en voorbeeld-projectplannen inclusief begroting zijn ontworpen. Verder zijn er verschillende onderzoeksrapporten, communicatiemiddelen (waaronder cartoons en posters), tips en tools voor verschillende stakeholders beschikbaar. Daarnaast organiseert de coalitie webinars, workshops, overleggen en werkconferenties. Ter ere van het vijfjarig bestaan heeft Coalitie Digivaardig in de Zorg een document gemaakt met de belangrijkste tools die zijn ontwikkeld.

Toenemende cijfers

Zorgmedewerkers kunnen op de site een online Zelfscan invullen waarmee ze inzicht krijgen in hoe het is gesteld met hun eigen digitale vaardigheden. Het aantal ingevulde scans bedroeg in 2021: 25.698. In 2023 waren het er: 47.059 ingevulde scans. Ook de Digifit Challenge in maart 2023 was volgens Van Gennip een succes. Deelnemers kregen iedere dag een mail met een inspirerende uitdaging om digitaal fitter te worden. In 2023 deden hieraan 200 organisaties mee; een jaar later waren dat 922 organisaties. De bootcamp met diverse workshops voor digicoaches had in 2023 een kleine 1300 deelnemers. Dat waren er zo’n 900 meer dan toen de bootcamp voor het eerst werd georganiseerd. Ook het aantal deelnemers aan activiteiten en evenementen zitten in de lift. Het aantal aanmeldingen steeg van 2517 in 2022 naar 5060 in 2023.

Een jaar of tien geleden zetten beleidsmakers al flink in op digitalisering van de zorg. E-health werd toen gezien als oplossing voor zo’n beetje alle problemen herinnert Van Gennip zich. Pas later daalde het besef in dat digitale toepassingen alleen kans van slagen hebben als medewerkers er ook daadwerkelijk weten hoe ze dit moeten toepassen. Volgens Van Gennip staat ‘digivaardigheid van medewerkers’ hoog op de agenda’s van beleidstafels. DIVA heeft bijgedragen aan de agendasetting van dit onderwerp. Van Gennip is dat ook trots op de resultaten van DIVA tot dusver.

Ambities DIVA

Ondanks de successen zegt Van Gennip dat er nog werk aan de winkel is. Volgens haar worstelen veel zorgmedewerkers nog steeds met basale digitale vaardigheden. De komende vijf jaar wil DIVA daarom basisondersteuning blijven bieden aan de mensen die dit nodig hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de coalitie goed de aansluiting houdt bij de verdere digitalisering van de zorg betoogt Van Gennip. Wat haar betreft komen de digivaardigheidslessen standaard terug in alle zorgopleidingen.