Slimme wc-bril genomineerd voor Klokhuis Wetenschapsprijs

MDL-arts Marjolijn Duijvestein en technisch geneeskundige Lotte Hazeleger van het Radboudumc zijn genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Hun onderzoek naar de slimme wc-bril is één van de tien genomineerden. Met de wc-bril kunnen onderzoekers zien hoe gezond de gebruikers ervan zijn en komen ze meer te weten over eventuele ziekte in de buik. Ook kan worden bijgehouden hoe lang mensen op de wc zitten.

Ook kan via de slimme wc-bril worden nagegaan hoe vaak er wordt gepoept of dat de gebruikers de wc juist gebruiken om een tijdschrift te lezen of om op de telefoon te kijken. De slimme wc-bril is ontwikkeld door OnePlanet Research Center, een samenwerking tussen het Radboudumc, de Radboud Universiteit, WUR en imec. Deze bril kan verschillende parameters zoals hartslag en gewicht meten tijdens een toiletbezoek én objectief toiletgedrag in kaart kan brengen. Dit gebeurt via chipsensoren die zijn geïntegreerd in een gewone toiletbril. De inzet van de slimme toiletbril wordt onderzocht in verschillende groepen, zoals patiënten met inflammatoire darmziekten en ouderen. Daarnaast wordt het komend jaar ook onderzoek gedaan naar toiletgedrag van een gezonde populatie.

Toiletgang onder jongeren

Uit onderzoek van het MDL Fonds blijkt dat maar liefst de helft van de leerlingen op school niet durft te poepen. Ze vinden bijvoorbeeld de wc’s te vies of ervaren te weinig privacy. Maar niet poepen als je wel moet, is helemaal niet gezond. Praten over poep en plas is heel belangrijk én zorgt ervoor dat het geen taboe wordt. Daarom is de Klokhuis Wetenschapsprijs een uitkomst. Het is bedoeld om een breed en jong publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt. De Klokhuis Wetenschapsprijs bekroont interessant en relevant wetenschappelijk onderzoek voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Aan het onderzoeksgebied van het winnende onderzoek wordt een wetenschapsaflevering van Het Klokhuis gewijd. Stemmen op dit onderzoek kan tot en met zondag 16 maart. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens InScience Filmfestival. Van het winnende onderzoek wordt een hele aflevering van Het Klokhuis gemaakt. Stemmen kan hier.

Ontmoet de onderzoeker

Op zondag 16 maart vindt in Bibliotheek de Mariënburg Ontmoet de Onderzoeker plaats, speciaal voor onderzoekers in de dop, kleine én minder kleine wetenschappers. Je kunt hier kennismaken met de tien genomineerde wetenschappers voor de Klokhuis Wetenschapsprijs en zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. Om 16.00 uur wordt bekend gemaakt welk onderzoek de Klokhuis Wetenschapsprijs wint.

Begin 2023 werden tijdens de technologiebeurs CES nog toiletsensors gepresenteerd die via de smartphone kunnen terugkoppelen hoe het ervoor staat met de kwaliteit van de urine. Dit jaar, ook tijdens de CES, werd de Urine gepresenteerd, een Chinese toiletsensor voor het analyseren van urine op de aanwezigheid van verschillende stoffen of symptomen, waaronder diabetes, de pH-waarde, waterbalans en ontstekingen.