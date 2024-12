SMS en e-mailalert vervangen door melding in BeterDichtbij app

Om patiënten beter van dienst te zijn en te kunnen begeleiden, bevat de BeterDichtbij patiëntenapp sinds kort ook de meldingen van Logis.P. Daardoor worden patiënten op precies het juiste moment geïnformeerd en begeleid bij het aanmelden voor de ziekenhuisafspraak. Veel patiënten gebruiken de BeterDichtbij app al om te communiceren met hun zorgverleners. Bij de communicatie rondom de afspraken worden nu vooraf afspraak- en patiëntgegevens controles uitgevoerd via Logis.P.

De patiënt wordt via de BeterDichtbij-app gericht geïnformeerd wat te doen om zich in het ziekenhuis succesvol digitaal aan te melden. Voorheen kregen de patiënten meldingen hiervoor via SMS en e-mail vanuit Logis.P, maar die kunnen nu worden vervangen door meldingen in de BeterDichtbij app. Dit leidt niet alleen tot besparingen op SMS-kosten, maar verbetert ook de veiligheid en effectiviteit van de communicatie, waardoor het aantal no-shows verder vermindert.

Meer dan 50 ziekenhuizen

BeterDichtbij wordt al langer ingezet door meer dan vijftig deelnemende ziekenhuizen en zorgorganisaties voor communicatie rondom afspraken en ingrepen. Hiermee wordt niet alleen communicatie van en naar zorgverleners verbeterd, maar ook de begeleiding van patiënten in het zorgproces. Operationeel directeur van BeterDichtbij, Sander Bijl, vertelt dat de samenwerking met Logis.P aansluit bij de wens van ziekenhuizen om BeterDichtbij breed te kunnen inzetten in de zorgorganisatie. Volgens hem ervaren mensen niet alleen meer gemakt in het contact met de poli maar ook in de dienstverlening als geheel.

Optimale patiëntenstroom

Logis.P biedt meer dan 15 jaar oplossingen voor Patient Flow Management voor een optimale patiëntenstroom binnen zorginstellingen. Ze maken hierbij gebruik van selfservice technologie en integreren dat in relevante zorgapplicaties. Op die manier worden het logistieke- en administratieve proces van de patiëntreis verder verbeterd en tegen lagere kosten. “Ruim 15 jaar geleden introduceerden wij aanmeldzuilen in de ziekenhuizen als innovatie voor digitaal aanmelden. Inmiddels begeleiden wij veel ziekenhuizen bij de transitie naar het gebruik van onze mobiele aanmeldoplossing, Smart Visit”, vertelt directeur van Logis.P, Remco van Duuren uit.

Logis.P en BeterDichtbij zien dit als een eerste stap in de samenwerking. Op basis van de ervaringen en wensen van ziekenhuizen en zorgorganisaties, kijken de beide partijen op welke manier er verder nog kan samengewerkt. Belangstellenden die meer willen weten over de integratie tussen Logis.P en BeterDichtbij kunnen zich aanmelden voor webinars hierover op dinsdag 21 januari en op donderdag 23 januari, beide tussen 10.00 uur en 10.45 uur.

Gebruikersgemak

Patiëntengemak staat voorop bij veel ziekenhuizen. Dat geldt ook bij het gebruiken van de BeterDichtbij-app. Zo richtte het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer/Beugen in september nog een speciaal informatiepunt in bij de hoofdingang om patiënten te helpen met het gebruik van de BeterDichtbij-app. Dit gebeurde in het kader van de Week van Lezen en Schrijven, waarin laaggeletterdheid centraal stond. Zo hoopt het ziekenhuis ervoor te zorgen dat nog meer patiënten de app actief gaan gebruiken.