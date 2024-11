Sneller naar databeschikbaarheid dankzij CumuluZ Coalitie

Naast NVZ, mProve, Santeon en de NFU hebben nu ook ActiZ, InEen, LHV, NHG en Nederlandse GGZ zich aangesloten bij de CumuluZ Coalitie. De zorgorganisaties bundelen hun krachten om zo optimale beschikbaarheid van gezondheidsdata te verzorgen. Ze hopen daarmee toe te werken naar een Landelijk Dekkend Netwerk van infrastructuren (LDN), waarin VWS de regie pakt.

De partijen werken gezamenlijk aan toekomstbestendige zorg waarin data veilig, toegankelijk en direct inzetbaar is voor betere patiëntenzorg. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van al beschikbare standaarden, afsprakenstelsels, generieke functies en van de infrastructuren die de afgelopen jaren door de sector zijn gemaakt.

Missie

Om de doelen van de coalitie te verankeren hebben NFU, NVZ en ActiZ een stichting opgericht: Stichting CumuluZ Zorgdata. Ook de andere genoemde koepels verwachten op korte termijn toe te treden tot de foundersraad. De stichting gaat als één van de uitvoerders opereren binnen het Landelijk Dekkend Netwerk. De missie van Stichting CumuluZ Zorgdata is om optimale beschikbaarheid van gezondheidsdata realiseren, ter optimale ondersteuning van de cliëntreis.

De zorgsector staat op een kruispunt: de dubbele vergrijzing en een groeiend tekort aan zorgpersoneel vragen volgens de deelnemers om directe en krachtige actie. Recente cijfers bevestigen dat de druk op de sector harder toeneemt dan verwacht. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is de beschikbaarheid van patiënt- en clientgegevens essentieel.

Van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid

Dat is ook de reden waarom het ministerie van VWS als één van de pijlers van de Nationale Visie en Strategie het LDN opgenomen. Het LDN zorgt voor veilige en toekomstbestendige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. CumuluZ gaat zich richten op het versnellen van de stap van gegevensuitwisseling naar databeschikbaarheid. Dit betekent dat data niet alleen wordt uitgewisseld, maar ook beschikbaar gemaakt wordt volgens de juiste standaarden en vrijwel direct kan worden gebruikt in de zorgverlening.

Samen met leveranciers en technologiepartners ontwikkelt CumuluZ oplossingen voor een integratielaag, waarbij data ook volgens de juiste standaarden beschikbaar wordt gemaakt wanneer dat aan de bron nog niet is gebeurd. Daarnaast werkt CumuluZ in co-creatie met bronleveranciers aan dataontsluiting.

Juridisch kader

Databeschikbaarheid in de zorg vraagt om zorgvuldigheid binnen een complex juridisch kader om patiëntgegevens veilig en efficiënt te delen. Maar hoe kunnen zorginstellingen deze regels naleven en tegelijkertijd blijven innoveren? In een blogbijdrage van Naomi Koelemans, Senior Consultant Life Science & Healthcare bij Deloitte op de website van ICT&health wordt beschreven hoe de ‘compliance by design’-aanpak hierbij kan helpen.