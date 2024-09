Subsidieronde ZonMW voor implementatie kennis en innovatie

ZonMw heeft begin juli aan zeventien projectgroepen subsidie toegekend uit de subsidieronde 2: ‘Nog meer implementatie van kennis en innovaties in de praktijk’. Hieronder vallen vijf projecten met een digitale/e-health component. De financiering is bedoeld om de bewezen kosteneffectieve interventies verder in de praktijk te kunnen uitrollen. Voorwaarde is dat de betreffende projecten uiterlijk eind 2024 van start gaan. De subsidie maakt deel uit van het DoelmatigheidsOnderzoek. Het programma DoelmatigheidsOnderzoek 2022 - 2026 heeft verschillende subsidievormen, waaronder ronde 2.

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek levert volgens ZonMW waardevolle en hoogwaardige kennis op die zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van belang is. Het programma waarborgt de relevantie en kwaliteit van onderzoeksprojecten en stuurt op het versnellen van de uitvoering van studies. Het is belangrijk dat de ontwikkelde kennis in de zorgpraktijk wordt gebruikt. Daarom wordt het gebruik van deze kennis actief gestimuleerd.

Inzet e-health

Van de 17 projecten zijn er zoals aangegeven vijf die zich (mede) richten op de inzet van digitale/e-health toepassingen. We lichten ze hieronder kort toe:

Implementatie van blended cognitieve gedragstherapie voor depressie en angst in de reguliere GGZ. Implementatie van ongesuperviseerde prehabilitatie met een app bij colorectaalcarcinoom patiënten . Optimalisatie van CABG Zorg via eHealth. Ontzorgen en Sneller Herstel door Telezorg & Zelfmanagement na kleine Hart Ingrepen. Blauwdruk voor de passende inzet van beeldbelconsulten: een multicenter, mixed methods-studie.

Implementatie van blended cognitieve gedragstherapie voor depressie en angst in de reguliere GGZ

Blended CGT, bestaande uit e-health en individuele therapeutische gesprekken, is bewezen kosteneffectief gebleken ten opzichte van gewone CGT bij behandeling van depressie en angst. Toch wordt het relatief weinig ingezet. Onderzocht wordt hoe de inzet verbeterd kan worden.

Implementatie van ongesuperviseerde prehabilitatie met een app bij colorectaalcarcinoom-patiënten

Prehabilitatie is een programma waarbij patiënten met bijvoorbeeld darmkanker ondersteund worden om fitter te worden voor hun operatie. Vaak gebeurt dit in het ziekenhuis of fysiopraktijk, een drempel voor oudere of kwetsbare patiënten. Prehabilitatie thuis met een app kent deze drempel niet, is vergelijkbaar effectief bij patiënten met darmkanker en heeft 50 procent lagere kosten vergeleken met begeleiding door de arts of fysiotherapeut. Het implementatiedoel is om prehabilitatie met een app thuis in te voeren door gebruik te maken van de bestaande Fit4Surgery app.

Optimalisatie van CABG Zorg via eHealth

Dit project verbetert de voorbereiding en nazorg van patiënten die een hartoperatie (CABG) ondergaan, door de implementatie van een eHealth-strategie. . Deze aanpak, succesvol in de IMPROV-ED studie, bestaat uit educatieve video's en postoperatieve videoconsulten met zorgprofessionals om herstel te bevorderen en ongeplande zorgbezoeken te verminderen. Het doel is om deze bewezen eHealth-strategie standaard aan te bieden aan alle CABG-patiënten

Ontzorgen en Sneller Herstel door Telezorg & Zelfmanagement na kleine Hart Ingrepen.

Langer herstel na een operatie zorgt voor minder participatie, minder kwaliteit van leven en meer kosten. De ikHerstel app is ontwikkeld om dit herstel te bevorderen. In samenwerking met zorgverzekeraar CZ zal ikHerstel geschikt worden gemaakt voor hybride zorg met telemonitoring bij hartpatiënten, zodat deze voldoet aan de vergoedingscriteria van de zorgverzekeringswet.

Blauwdruk voor de passende inzet van beeldbelconsulten: een multicenter, mixed methods-studie

Brede inzet van digitale zorg op afstand kan helpen de stijgende zorgvraag te beantwoorden. Zorgverleners blijven erg terughoudend om beeldbelconsulten aan te bieden. Het projectdoel is om inzicht te krijgen in de achtergrond van het gedrag van de zorgverleners en op basis daarvan bestaande zorgpaden te herontwerpen en daarmee beeldconsulten goed in te zetten en de gedragsverandering te bewerkstelligen.

Meer projecten die subsidie hebben gekregen staan op de website van ZonMw.

Jeugdgezondheidszorg

Wetenschapsfinancierder ZonMw roept ook organisaties uit de jeugdgezondheidszorg op om vanaf augustus aanvragen in te dienen voor projecten om kennisontwikkeling en innovatie in de sector te stimuleren. ZonMw zegt met de oproep het opstellen van een kennis-en innovatieagenda voor de JGZ te willen stimuleren. Zo moet in kaart worden gebracht welke kennislacunes en innovatiekansen er in de sector zijn. Er kan maximaal 65.000 euro worden aangevraagd voor het opstellen van een kennis- en innovatieagenda voor de JGZ. De looptijd is maximaal 12 maanden. Er wordt één aanvraag gehonoreerd.