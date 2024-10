Subsidie voor cyberveiligheid zorgsector

Ondernemers in zorgsector kunnen nog profiteren van cyberveiligheidssubsidie. Deze subsidie biedt kleine bedrijven de kans om met financiële steun hun digitale weerbaarheid te vergroten. Veel kleine bedrijven in de zorgsector hebben nog niet genoeg maatregelen genomen om hun cyberveiligheid te waarborgen. Dit blijkt uit data van het Digital Trust Center (DTC), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Om die reden is afgelopen maand de subsidie ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ gestart.

Met deze regeling streeft het Digital Trust Center ernaar de digitale weerbaarheid van Nederlandse bedrijven te versterken en om schade door cyberaanvallen tegen te gaan. Kleine bedrijven, zzp en mkb, in de zorgsector kunnen vooral nog veel winst behalen op specifieke gebieden zoals het inloggen in twee stappen, e-mailbeveiliging en andere essentiële maatregelen. Dit blijkt uit de CyberVeilig Check van het DTC. Deze basismaatregelen zijn van cruciaal belang om het risico op cyberaanvallen te verkleinen.

Cyberrisico’s verkleinen met subsidie

Jaarlijks zijn duizenden bedrijven het slachtoffer van een cyberaanval. Bedrijven die hun cyberweerbaarheid nog niet op orde hebben, lopen hierdoor een risico. “We zetten ons in om het bewustzijn over cyberrisico’s onder meer in de zorgsector te vergroten, zodat bedrijven actie ondernemen om hun cyberweerbaarheid te versterken," zegt Michel Verhagen van het DTC

Volgens DTC kan de subsidie daarbij een belangrijke steun in de rug zijn voor kleinere bedrijven. Het geld kan bijvoorbeeld worden besteed aan het maken van back-ups, wachtwoordmanagers en/of antivirussoftware. In totaal is er een subsidiebudget van 1 miljoen euro beschikbaar. De subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen stopt wanneer het subsidiebudget van 1 miljoen is bereikt.

Aanvragen in drie stappen

De subsidie voor kleine bedrijven is aan te vragen in drie stappen. Stap 1 is de CyberVeilig Check voor zzp en mkb. Wanneer ondernemers deze checklist invullen, ontvangen zij alvast actiepunten met maatregelen om hun cyberweerbaarheid te vergroten. Stap 2 is het aanschaffen van producten of diensten om de cyberweerbaarheid van de organisatie te vergroten. De laatste stap is het aanvragen van de subsidie via de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiervoor hebben ondernemers de volgende zaken nodig: e-Herkenning inlog, actielijst van de CyberVeilig Check (PDF) en de facturen en betaalbewijzen van de aanschaf of implementatie van de subsidiabele digitale techniek (PDF).

De ‘Mijn Cyberweerbare Zaak’ subsidie is een initiatief van het Digital Trust Center en is bedoeld om kleine bedrijven te helpen investeren in hun digitale veiligheid. De subsidie dekt vijftig procent van de kosten van een cybermaatregel, tot een maximum van 1.250 euro. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met 1 tot en met 50 werknemers en een jaaromzet van maximaal 10 miljoen euro.

Impact op zorgproces

Twee jaar geleden won Liselotte van Boven met haar onderzoek ´Hacking acute care´ de prijs voor de beste wetenschappelijke presentatie tijdens de VieCuri wetenschapsavond. Haar onderzoek richtte zich niet, zoals veel andere, op de technische aspecten van een cyberaanval maar vooral op de impact die zo´n hack heeft op het zorgproces.