Subsidieoproep rond therapietrouw bij hartzorg

NVVC Connect-regio’s die eerder een Regio-impuls Hartzorg-subsidie hebben ontvangen, kunnen subsidie aanvragen om de therapietrouw te verbeteren bij patiënten met atriumfibrilleren of hartfalen. Indienen van een subsidieaanvraag kan vanaf 8 oktober. De inschrijvingen sluiten ten laatste op 12 november om 14:00 uur.

De subsidie wordt gefinancierd door het ZonMw-programma Juiste Zorg op de Juiste Plek en de Hartstichting. Aanvragers kunnen de subsidie gebruiken voor het implementeren of boosten van interventies die zijn ontwikkeld om therapietrouw bij patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen te verbeteren.

De subsidie is specifiek bedoeld voor regio’s die zijn aangesloten bij NVVC Connect als ‘Connect regio’ voor atriumfibrilleren en/of hartfalen. Voorwaarde voor het aanvragen van een subsidie, is dat de regio een gehonoreerde subsidieaanvraag moeten hebben uit de eerste of tweede subsidieronde van de Regio-impuls Hartzorg, die tot doel had om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen. Elke NVVC Connect-regio mag maximaal één subsidieaanvraag indienen binnen deze subsidieronde.

Contextanalyse

Om de kans op succes van de implementatie te vergroten, moeten regio’s bij het begin van het project een contextanalyse uitvoeren. Doel hiervan is om in kaart te brengen waarom mensen ervoor kiezen om hun voorgeschreven leefstijladviezen en medicatie niet op te volgen. Een deel van de subsidie kan gebruikt worden om hiervoor externe expertise in te huren.

In totaal wordt een bedrag van € 320.000 beschikbaar gesteld, waarbij maximaal € 40.000 wordt toegekend aan één NVVC Connect-regio. Er geldt een maximale looptijd van 12 maanden voor gehonoreerde projecten. De subsidieoproep sluit wanneer er 8 subsidies toegekend zijn en het subsidieplafond is bereikt. Het kan dus zijn dat de subsidieoproep vóór de deadline wordt gesloten.

Juiste Hartzorg op de Juiste Plek

‘Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek’ is een thematische samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance. De Dutch CardioVascular Alliance is een samenwerkingsverband van 24 onderzoeks- en zorgorganisaties dat zich ervoor inzet om sneller oplossingen te vinden voor hart- en vaatziekten.

Met deze samenwerking willen ZonMw en de Hartstichting de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam stimuleren en faciliteren om ervoor te zorgen dat atriumfibrilleren en hartfalen eerder worden herkend en beter worden behandeld. Dit doen beide organisaties door gezamenlijk subsidierondes op te zetten, te financieren en uit te voeren en activiteiten te organiseren die bijdragen aan kennisontwikkeling.