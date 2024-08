ZonMW wil kennisontwikkeling en innovatie in JGZ verbeteren

Wetenschapsfinancierder ZonMw roept organisaties uit de jeugdgezondheidszorg op om vanaf augustus aanvragen in te dienen voor projecten om kennisontwikkeling en innovatie in de sector te stimuleren. ZonMW zegt met de oproep het opstellen van een kennis-en innovatieagenda voor de JGZ te willen stimuleren. Zo moet in kaart gebracht worden welke kennislacunes en innovatiekansen er in de sector zijn.

Er kan maximaal 65.000 euro worden aangevraagd voor het opstellen van een kennis- en innovatieagenda voor de JGZ. De looptijd is maximaal 12 maanden. Er wordt één aanvraag gehonoreerd, benadrukt ZonMW.

Onderbouwing keuze

Om te bepalen welke aanvraag de subsidie krijgt, wordt er eerst een brede inventarisatie gemaakt van kennislacunes en innovatiekansen, waarbij zowel nationale als internationale kennisbronnen worden geraadpleegd. Vervolgens wordt er een breed gedragen prioritering gemaakt van welke kennis en innovaties het meest wenselijk zijn voor de sector.



Met de kennis- en innovatieagenda moet input worden geleverd voor het programmeren en prioriteren van de kennis- en innovatie ontwikkeling voor de JGZ-sector, zo stelt de wetenschapsfinancierder. Het aanvraagformulier is beschikbaar vanaf medio augustus. Vanaf dan kunnen relevante partijen uit de JGZ een voorstel indienen. De criteria in de oproep zijn leidend.

De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag ligt op 8 oktober 2024, aldus ZonMW. Het uiteindelijke besluit welke aanvraag gehonoreerd wordt, valt in december. De uiterste startdatum voor het uitgekozen project ligt op 1 februari 2025. De volledige subsidie-oproep is hier te downloaden.

Wie kan aanvragen

In Nederland gevestigde publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. De betrokken projectgroep moet minimaal affiniteit hebben met de JGZ én aantoonbare ervaring met het opstellen van kennis en of innovatieagenda’s.



Om het onafhankelijke karakter van de kennisagenda te waarborgen, mag de aanvrager niet verbonden te zijn aan de ontwikkeling vanJGZ-richtlijnen. In opdracht van het ministerie van VWS stimuleert ZonMw sinds 2007 de ontwikkeling en herziening van deze richtlijnen. Er zijn inmiddels ruim 30 richtlijnen ontwikkeld en in gebruik door de JGZ. Dit heeft geleid tot een meer wetenschappelijk onderbouwd en practice-based werken door organisaties in de sector, evenals tot meer uniformering van de werkwijze.

Impact-tool voor JGZ

Onlangs kwam de JGZ nog in het nieuws toen het NCJ (Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid) samen met gemeente Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit Rotterdam en Healthy Start een Impact Narrative Tool introduceerde. Dit instrument moet professionals in de jeugdzorg helpen om hun ‘impactverhalen’ samen te stellen en op de voorgrond te krijgen.



De reden voor de ontwikkeling van het hulpmiddel is volgens de NCJ dat bij veel professionals in de jeugdzorg de vraag leeft over hoe zij maatschappelijke impact zichtbaar kunnen maken. Tot nu toe was er geen eenvoudig antwoord op deze vraag. De tool moet het antwoord minder complex maken.