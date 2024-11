Teladoc Health en a.s.r. komen met digitale gezondheidsdienst

Met de toevoeging van een digitale gezondheidsdienst met daarin persoonlijke begeleiding door echte zorgprofessionals, zetten a.s.r. en Teladoc Health een grote stap in het ondersteunen van verzekerden om zelf de regie te nemen over hun gezondheid. In Nederland is veel aandacht voor de groep mensen die qua gezondheid in de gevarenzone zit. Teladoc Health en a.s.r. helpt juist de groep Nederlanders die nog nét niet in de gevarenzone zit.

Volgens de twee organisaties is de zestig procent die nog buiten de gevarenzone valt enorm geholpen met goede adviezen en ondersteuning op preventie, leefstijl en andere terreinen. Met de introductie van deze 'Zorg voor jezelf'-app hopen beide partijen de zorgvraag van de toekomst in te perken. Preventie is een belangrijk speerpunt bij a.s.r. en Teladoc Health. Per januari 2025 biedt a.s.r. de service aan voor de verzekerden. Wil je een uitgebreider pakket met extra modules, dan is dat mogelijk bij een aanvullende verzekering.

“We willen verzekerden effectief ondersteunen en hen helpen gezonde(re) keuzes te maken,” aldus adjunct-directeur Zorg bij a.s.r., Eveline van Baar-Verwijmeren. Door het integreren van Teladoc’s bewezen programma’s in het aanbod van a.s.r. wordt niet alleen de basisverzekering uitgebreid, maar is het daarnaast ook mogelijk om waardevolle aanvullende diensten te bieden volgens Van Baar-Verwijmeren.

Persoonlijke benadering essentieel

Stefan Scheepers, algemeen directeur van Teladoc Health zegt dat er veel apps zijn die gezondheidsinformatie aanbieden, maar het overweldigend kan zijn om de juiste bronnen te vinden. “Met de app ‘Zorg voor jezelf’ willen we een helder en toegankelijk platform creëren dat gebruikers helpt bij hun zoektocht naar serieuze gezondheidsadviezen en begeleiding”. Scheepers benadrukt dat motivatie een cruciaal element is in het bevorderen van een gezondere leefstijl. Volgens haar is het belangrijk dat mensen weten hoe ze gezonder kunnen leven, maar vooral dat ze de motivatie krijgen om deze veranderingen in leefstijl daadwerkelijk doorvoeren. Persoonlijke begeleiding is hierbij volgens haar essentieel.

Met de lancering van de app ‘Zorg voor jezelf’ kunnen verzekerden niet alleen rekenen op een uitgebreid pakket aan gezondheidsadviezen, maar hebben zij ook de mogelijkheid om extra modules toe te voegen voor extra ondersteuning. Beiden partijen verwachten dat deze service in hoge mate tegemoetkomt aan de wensen van de gebruikers. De focus ligt dan ook op een duurzame samenwerking tussen Teladoc Health en a.s.r., waarbij preventie voorop staat.

Verzekeraars

Verzekeraars zetten vaker in op technologie in de gezondheidszorg. Zo hebben vanaf 1 januari 2024 de Nederlandse verzekeraars Zilveren Kruis en a.s.r een innovatief slaapprogramma toegevoegd aan hun aanvullende verzekeringen. Dit programma omvat de Somnox 2 slaaprobot, ontworpen om ontspanning te bevorderen door ademhalingssimulatie én een traject gebaseerd op cognitieve gedragstherapie dat wordt aangeboden via een mobiele app met coach-ondersteuning.