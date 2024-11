Thuismonitoring zwangeren; nieuw DigiPunt; digitale afleiding

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuw thuismonitoring-project voor zwangeren, een nieuwe mijlpaal voor de Ommetje-app, digitale afleiding voor jonge patiënten, een nieuw DigiPunt bij het OLVG en een reeks benoeming.

Luscii stimuleert thuismonitoring zwangeren



Thuismonitoring-aanbieder Luscii wil het koploperschap van Nederland op het gebied van thuismonitoring onderstrepen met ‘Dream 2030’. Dit programma voorziet een zorglandschap dat verschuift van reactieve zorg naar proactieve ondersteuning, waarbij slimme algoritmen en data helpen onnodige zorg te voorkomen. Het programma rust op drie pijlers, zo stelde Luscii's medeoprichter Daan Dohmen: smart networks (slimme zorgnetwerken); Data journey (altijd beschikbare en te delen medische data); Clinical intelligence (AI-assistenten voorspellen ziekten en ondersteunen zorgverleners ondersteunen door werkprocessen te automatiseren).



Het eerste project binnen ‘Dream 2030’ zal zich richten op de geboortezorg. Samen met prof. dr. Mireille Bekker, hoogleraar verloskunde aan het UMC Utrecht, werkt Luscii haar intelligente tijdlijn verder uit voor vrouwen vroeg in de zwangerschap. De inzichten uit Bekker’s onderzoek, waaruit blijkt dat iedere euro investering in thuismonitoring bij risicozwangerschappen tot acht euro aan besparingen kan leiden en een deel van de vroeggeboorten kan voorkomen, worden daarmee breder toegepast. De beschikbaarheid van thuismonitoring wordt in dit kader naar meer netwerken uitgebreid, zowel in Nederland voor verloskundigen als internationaal.



Met de eerste AI-assistenten op basis van Clinical Intelligence hoopt Luscii verder een belangrijke stap te zetten richting de toekomst waarin de brug tussen gezondheid en zorg geslagen wordt – van reactieve zorgverlening naar preventieve en proactieve gezondheid en welzijn.

150 miljoen wandelingen met Ommetje-app

Deze maand is het 150 miljoenste ommetje gemaakt met de Ommetje-app van de Hersenstichting. De wandel-app is ruim 1,7 miljoen gedownload sinds de lancering in 2020. Gebruikers lopen gemiddeld 2,1 kilometer per ommetje, goed voor 315 miljoen kilometer. Erik Scherder – hoogleraar neuropsychologie – is van begin af aan nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Ommetje-app en stelt trots te zijn op de behaalde resultaten. "Het is ook zo eenvoudig om een loopje in te brengen in je dagelijkse routine. Ons doel is dan ook om van wandelen zo’n gewoonte te maken, dat je de app niet meer nodig hebt om van de bank af te komen."



De Ommetje-app, een initiatief van de Hersenstichting, heeft tot doel mensen op een laagdrempelige manier in beweging te brengen door regelmatig korte wandelingen te maken. Dit heeft bewezen positieve effecten op de hersenen. Het bevordert de doorbloeding, vermindert stress en kan zelfs de cognitieve functies verbeteren. Door dagelijks een ommetje te maken, dragen deelnemers bij aan hun eigen hersengezondheid en welzijn. De app is onlangs uitgebreid met de gezamenlijke ‘teamuitdaging’. Gebruikers kunnen een team vormen met vrienden, collega’s of familie die al dan niet in de buurt wonen. Samen stellen zij een virtueel doel in Nederland of Europa, bijvoorbeeld omgeving Veluwe of een route naar Parijs. Gedurende maximaal 30 dagen kan iedereen, samen of individueel en ieder in eigen tempo, eraan bijdragen dat het virtuele doel wordt gehaald.

Afleiding voor jonge patiënten Dijklander

De SEH van het Dijklander Ziekenhuis heeft een donatie ontvangen van Rotaryclub Enkhuizen en Rotaryclub Hoorn: een Qwiek.up. Dit apparaat is ontworpen om de ziekenhuiservaring voor jonge patiënten aangenamer te maken. De Qwiek.up biedt afleiding door het projecteren van rustgevende beelden en het afspelen van kalmerende geluiden. Voor kinderen die vaak spanning en onzekerheid ervaren tijdens een bezoek aan de SEH, kan dit apparaat een groot verschil maken en afleiden van de behandeling op de SEH. Hierdoor zal de behandeling minder stressvol en traumatisch ervaren worden. “We kunnen de Qwiek.up ook gebruiken bij patiënten met dementie of een verstandelijke beperking”, vertelt Cherith van Belle, teamleider SEH. “De Qwiek-up heeft verschillende modules waar de patiënt uit kan kiezen. Het is een hele mooie manier om patiënten af te leiden van de behandeling op de SEH.”

Nieuw DigiPunt bij OLVG

Sinds 4 november kunnen mensen in het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, locatie Oost, terecht bij het DigiPunt voor hulp bij digitale zorg zoals MijnOLVG en thuismonitoring. Het DigiPunt is een tijdelijk informatiepunt waar gebruikers in een vriendelijke, huiselijke sfeer persoonlijk wordt geholpen. Bijvoorbeeld met vragen over een account aanmaken op MijnOLVG of hoe thuismonitoringapps van het OLVG te gebruiken zijn. Het OLVG stelt steeds meer digitaal te doen. Zo biedt het steeds vaker zorg op afstand via thuismonitoringsapps en kunnen patiëntent steeds meer zorgzaken zelf digitaal regelen via MijnOLVG. Naast het DigiPunt blijft het Patiënten Servicepunt (PSP) beschikbaar voor alle vragen, waaronder over digitale zorg.

Benoemingen

Vivian Broex is sinds 1 november de nieuwe voorzitter van Raad van Bestuur van het Diakonessenhuis. Broex was sinds februari 2023 al lid van de Raad van Bestuur en vervulde sinds 1 juni 2024 de voorzittersrol ad interim. "In de afgelopen 1,5 jaar heb ik het Diakonessenhuis ervaren als een gedreven en betrokken ziekenhuis met stevige ankers in Utrecht en omgeving", stelt Broex. "De dynamiek in het zorgveld neemt de komende jaren sterk toe. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met collega’s en netwerkpartners zoals huisartsen, ouderenzorgorganisaties en de ziekenhuizen."



Iwan van der Horst (53) en Roland Stroeks (47) vormen vanaf 1 januari samen met de huidige voorzitter Nicole Stolk de Raad van Bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Het bestuur van het ziekenhuis is met deze aanstelling weer op volle sterkte, meldt het ASz. Van der Horst en Stroeks volgen Annemiek Rutters en Diederik Zijderveld op. Zowel Van der Horst als Stroeks werken in een ziekenhuis. Van der Horst is cardioloog-intensivist en medisch directeur voor het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Stroeks is als directeur Finance & Risk verbonden aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht.



Lot Winkel is door de Raad van Toezicht van het Radboudumc per 1 februari 2025 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en CFO. Zij volgt Mark Janssen op, die per 1 oktober 2024 is benoemd tot voorzitter van het Zorginstituut Nederland. Winkel is sinds 2022 lid van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Zij heeft daar onder andere de portefeuilles Financiën, ICT, Capaciteitsmanagement en Facilitair Bedrijf onder haar hoede, en is verantwoordelijk voor enkele centra.



Arjan Bandel wordt per 1 februari 2025 lid van de raad van bestuur van Thebe, waar Agnes Klaren en Jef Mol al deel van uitmaken. Bandel heeft veel ervaring in de VVT-sector en is momenteel bestuurder bij Laurens. Arjan volgt Jos Adriaans op, sinds september 2022 interim-bestuurder bij Thebe.



Amber Goedkoop is per 1 januari 2025 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis. Zij vervulde deze rol al op tijdelijke basis sinds 1 september. Goedkoop blijft binnen de Raad van Bestuur als Chief Operational Officer (COO) verantwoordelijk voor de operationele bedrijfsvoering (zorgverlening). Met haar vaste benoeming is de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis, na het vertrek van Luc Demoulin en de benoeming van Monique Valentijn als nieuwe voorzitter, weer op volledige sterkte. Amber werkt al sinds 2007 als dermatoloog in het St. Antonius en is sinds 2020 ook op bestuurlijk niveau actief binnen het Coöperatief Medisch Specialistisch Bedrijf (CMSB) en het Stafbestuur.



Intensivist Niels Gritters is sinds begin november decaan voor medische opleidingen en wetenschappelijk onderzoeken aan de Treant Academie. De rol van decaan is nieuw binnen Treant en moet meer structuur brengen. "Met deze nieuwe functie als decaan willen we er voor zorgen dat we een verdere professionaliseringslag maken en de ingeslagen weg een goed vervolg geven", stelt Gritters. De teller van medische vervolgopleidingen staat inmiddels op zes.