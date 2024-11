UMCG wil voorop lopen met werkdruk verlagende AI

In het applied AI accelerator lab van UMC Groningen werken onderzoekers, tech-deskundigen en clinici samen aan toegepaste oplossingen met AI om het werk van zorgprofessionals lichter én leuker te maken. Voor het eigen ziekenhuis, maar ook met het oog op opschalen naar de bredere gezondheidszorg. Kartrekker Bart Scheerder stelt in ICT&health 6: “Deze technologie is zó beloftevol: we helpen de zorg pas echt verder als we hier samen aan werken.”

Gezien de werkdruk en vergrijzing is de prognose nu dat in 2040 één op de vier mensen in de zorg moet werken. Die mensen zijn er simpelweg niet, terwijl het exit-percentage in de sector nu al hoog is. Zo’n twintig procent van de starters verlaat de zorg na twee jaar voor ander werk. Zij komen ook niet meer terug.



VWS-minister Fleur Agema adresseerde dit probleem onlangs tijdens het jaarlijkse ‘Ontbijt met de minister’. Zij noemde daarnaast generatieve (gen) AI als oplossing voor het personeelstekort in de zorg. De vraag is alleen: op welke manier landt deze nog relatief nieuwe technologie in de ziekenhuizen?

Nu in actie voor impact

Met die vraag houdt het Groningse applied AI accelerator lab zich bezig. Bart Scheerder is als business developer AI bij UMCG Innovation Center kwartiermaker van het lab. “De wijze waarop iemand werkdruk of juist werkplezier ervaart, is subjectief”, stelt hij. “Het zijn zachte waarden. Als je het aanpakt, levert het niet meteen financiële baten op. Dat gebeurt pas op langere termijn, bijvoorbeeld door minder burnouts.”



Ondanks deze lastige business case, was er binnen het UMCG overeenstemming over de mogelijkheid om met AI op het gebied van werkdruk en werkplezier een transformatie in gang te zetten in de gezondheidszorg. Scheerder: “Daarvoor zijn nú stappen nodig. En gelukkig is het bestuur van ons UMC hier ook erg enthousiast over.”

AI helpt met antwoorden

Afgelopen jaar sprak Stephanie Klein Nagelvoort - Schuit (vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG) al op de ICT&Health World Conference over een destijds net uitgerolde AI-toepassing die UMCG-artsen met overvolle agenda’s helpt om de maandelijks circa 8.000 patiëntvragen goed te beantwoorden.



Het AI-gegenereerde antwoord wordt altijd gecheckt door de arts, die – waar nodig – via een link in het antwoord nog de juiste dossierstukken erop na kan slaan. Ook is het antwoord aanpasbaar of te vervangen. Scheerder hierover: “Het is belangrijk om te begrijpen wat deze technologie kan, maar ook wat de tekortkomingen zijn.”

Gericht opschalen

En er is in Groningen nóg een interessant voorbeeld. Hoeveel medisch specialisten zitten niet om tien uur ‘s avonds hun afspraken op de poli van de dag erna voor te bereiden? Scheerder: “Bij ons heel veel. We zien dan een piek in het aantal inlogs in ons EPD.”



Door AI in te zetten kunnen samenvattingen razendsnel gemaakt worden. Het lezen daarvan en eventueel nog wat verdere naslag kost de artsen daardoor veel minder tijd. “Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en UMCG hebben een studie gedaan waarin we artsen een samenvatting lieten schrijven van een dossier, wat gemiddeld zeven minuten kostte”, vervolgt Scheerder. “AI kan dit in vijftien seconden, en de kwalitatief doet niet onder voor een arts.”

Lees het hele artikel in editie 6 van ICT&health, die 13 december verschijnt.