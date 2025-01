Verborgen uitzaaiing prostaatkanker vinden met PSMA-PET scan

Onderzoekers van het UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center hebben ontdekt dat uitzaaiingen van niet-metastatische hormoongevoelige prostaatkanker die voorheen onopgemerkt bleven, met behulp van een speciale PET-scan technologie wel herkend worden.

Met traditionele scans wordt de prostaatkanker vaak als niet-metastatisch geclassificeerd, terwijl de patiënt in werkelijkheid toch de metastatische variant heeft. Het Amerikaanse onderzoek heeft nu aangetoond dat met behulp van een geavanceerde PSMA-PET-scan, of prostate-specific membrane antigen-positron emission tomography, geëvalueerd worden, veel eerder de juiste, metastatische, classificatie kan worden gediagnosticeerd.

“Ons onderzoek toont de cruciale rol aan van PSMA-PET bij het nauwkeurig in kaart brengen van prostaatkanker, wat van grote invloed kan zijn op beslissingen over de behandeling en de resultaten”, zegt dr. Jeremie Calais, auteur van het onderzoek en hoofddocent aan de afdeling moleculaire en medische farmacologie van de David Geffen School of Medicine van UCLA.

PSMA-PET scans

PSMA-PET beeldvorming maakt gebruik van minuscule hoeveelheden radioactieve “tracers”, radiotracers genoemd, die zich binden aan prostaatkankercellen, waardoor ze zichtbaar worden op PET-scans. Deze geavanceerde beeldvormingstechnologie herdefinieert de manier waarop prostaatkanker wordt behandeld. In tegenstelling tot conventionele beeldvorming, die alleen anatomische details geeft, biedt PSMA-PET functionele beeldvorming die de biologische activiteit van de kanker laat zien, wat de nauwkeurigheid van de ziektestadiëring aanzienlijk kan verbeteren.

De klinische toepassing van PSMA-PET heeft het landschap van de beeldvorming van prostaatkanker veranderd, maar beslissingen over de behandeling zijn vaak afhankelijk van klinische onderzoeken waarin deze geavanceerde beeldvormingstechniek niet werd gebruikt voor de selectie van patiënten.

De Amerikaanse onderzoekers zijn niet de enigen die de mogelijkheden van de PSMA-PET-scan technologie onderzoeken. Enkele maanden geleden berichtten wij over de promotie van uroloog in opleiding Joris Heetman. Met zijn promotieonderzoek toonde hij ook al aan dat het met de PSMA PET/CT-scan methode mogelijk gebleken is om tumoren te vinden die anders onopgemerkt blijven en mogelijk pas in een later stadium, wanneer de kanker verder gevorderd is, te zien zijn.

Post-hoc studie

Om de voordelen van PSMA-PET ten opzichte van conventionele beeldvorming beter te begrijpen, hebben de onderzoekers een post-hoc, retrospectieve cross-sectionele studie uitgevoerd. Daarvoor werden de gegevens van 182 patiënten met hoog-risico recidiverende prostaatkanker van wie werd aangenomen dat de ziekte beperkt was tot de prostaat gebruikt.

Dit waren allemaal patiënten die eerder ook al in aanmerking kwamen voor de EMBARK-studie. Daarin werd eerder al aangetoond dat toevoeging van enzalutamide, een soort hormoontherapie, aan androgeendeprivatietherapie de metastasevrije overleving aanzienlijk verbetert. Het onderzoek baseerde zich echter op conventionele beeldvorming om patiënten te classificeren, waardoor de onderzoekers denken dat de omvang van de ziekte in sommige gevallen werd onderschat.

Flink meer uitzaaiingen ontdekt

In het patiëntencohort ontdekten de onderzoekers dat PSMA-PET bij bijna de helft (46%) van de patiënten uitzaaiingen van de kanker detecteerde, ook al wees traditionele beeldvorming niet op uitzaaiingen van de kanker. Op basis van PSMA-PET vertoonden bijna een kwart (24%) van de patiënten zelfs vijf of meer laesies die door conventionele beeldvorming waren gemist.

Hoewel de huidige bevindingen het potentieel van PSMA-PET onderstrepen, gaan onderzoekers door met het verkennen van de bredere toepassingen door middel van aanvullende studies. Er is meer onderzoek nodig om de impact op langetermijnresultaten voor patiënten te begrijpen en om te begrijpen hoe het de therapie het beste kan sturen, aldus Calais.