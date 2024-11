Verduurzaming zorg in gevaar door overvol elektriciteitsnet

De verduurzaming in de zorgsector loopt volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) gevaar omdat het elektriciteitsnet overvol is. Bestuurlijk aanjager Hayke Veldman roept het kabinet in een brief op om voort te maken het bedenken van oplossingen voor deze file op het elektriciteitsnet (netcongestie). De brief is ondertekend door de Brancheorganisaties Zorg (BoZ), zoals de NVZ, Nederlandse ggz, ActiZ, VGN en NFU.

In de brief wordt beschreven wat de negatieve gevolgen zijn van het overvolle elektriciteitsnet voor de verduurzaming van de zorgsector. De ambities van zorgorganisaties om hun vastgoed te verduurzamen zijn hoog. Zo willen ze klimaatneutraal zijn in 2050. Een oplossing voor de netwerkfile is ook nodig om de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 te kunnen behalen. Maar vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg is het ook belangrijk dat netcongestie wordt opgelost.

Kwaliteit van zorg

Door het overvolle elektriciteitsnet is moeilijk om meer elektrische toepassingen in de zorg te gebruiken. Ook is het lastig om geen gas meer te gebruiken en daarmee de CO2 uitstoot te verminderen. En het gebruiken van eventuele tussenoplossingen voor het elektriciteitsgebruik maakt de zorg alleen maar duurder. Ook kunnen door de overvolle elektriciteitsnetten de noodzakelijke (ver)nieuwbouwplannen vertraging oplopen.

Eerder kondigde minister Hermans (Klimaat en Groene Groei) in de jaarlijkse klimaatnota maatregelen aan om het elektriciteitsnet uit te bouwen. Op 24 oktober heeft ze die nota naar de Tweede Kamer gestuurd. De aangekondigde maatregelen kunnen mogelijk de knelpunten verzachten, maar deze worden volgens de pleitbezorger daarmee niet opgelost. Tegelijkertijd kwam het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met een conclusie: Nederland gaat waarschijnlijk zijn klimaatdoelen niet halen. Redenen temeer voor BoZ om aandacht te vragen voor de netcongestie.

Webinar netcongestie

Op 13 februari 2025 van 14.30 uur tot 16.00 uur is er een webinar over netcongestie voor de brancheorganisaties zorg, verenigd in de BoZ. Daarover verschijnt binnenkort meer informatie op de website van de NVZ.

Op 15 januari van dit jaar deden de Brancheorganisaties Zorg in een brief al een dringend beroep op toenmalig informateur prof. dr. R.H.A. Plasterk. Ze drongen er bij het aanstaande kabinet op aan om snel werk te maken van het toekomstbestendig maken van de gezondheidszorg. De BoZ benadrukte in de oproep de noodzaak om verdere digitalisering in het zorgproces. Ook werd in er in de brief aandacht gevraagd voor betere werkomstandigheden, opleidingen en beloningen in de zorgsector.