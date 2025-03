VWS wil met drie PGO-leveranciers MedMij-roadmap ontwikkelen

VWS gaat met drie PGO-leveranciers verder bouwen aan databeschikbaarheid voor alle inwoners van Nederland. Dat stelt het ministerie na het bekend maken van de uitkomst van een vorig jaar uitgezette aanbesteding. Het doel van de aanbesteding was om tot en met 2027 het MedMij Afsprakenstelsel door te ontwikkelen en te verbeteren.

De gecontracteerde PGO-leveranciers zijn Curavista, Health Cloud Initiative en Topicus. Zij gaan aan de slag met het ontwikkelen van de MedMij-Roadmap, om er zo voor te zorgen dat nog meer en betere data voor alle inwoners van Nederland beschikbaar komen, aldus VWS.

Regierol pakken

VWS stelde in maart 2024 met de lancering van Mijn Gezondheidsoverzicht (MGO) en een nieuwe aanbesteding een grote stap te willen zetten in het verbeteren van het gezondheidsinformatiestelsel. Hiermee pakte VWS naar eigen zeggen de regierol rond de ontwikkeling van PGO’s, zoals voormalig minister Kuijpers eerder beloofde.



Het doel van de aanbesteding, die medio februari 2024 werd gepubliceerd, was de selectie en financiering van drie goede en gebruiksvriendelijke PGO’s voor alle inwoners van Nederland. Ook daarmee nam VWS de regierol op zich. De drie geselecteerde leveranciers moeten onderling gaan samenwerken en met andere betrokken partijen.

Afvlakking groei PGO-gebruik

In oktober 2024 bleek dat de groei in het gebruik van PGO’s en het aantal nieuwe PGO-gebruikers sinds mei dat jaar was afgevlakt. Dat kwam naar voren uit cijfers van stichting MedMij. Eén reden voor de afvlakking was volgens MedMij de beëindiging van de Open House-regeling voor PGO’s per eind april 2024. Deze regeling hield in dat PGO-leveranciers subsidie kregen voor elke gebruiker van een PGO.



In het kader van deze Open House-regeling hadden 14 PGO-leveranciers in totaal circa 7 miljoen euro ontvangen. Daarmee konden de kosten voor gebruikers gedrukt worden. VWS stelt dat er de komende jaren juist meer geld zal gaan naar PGO's, alleen met een meer selectieve verdeling. Veel kleinere PGO's vreesden echter een koude sanering.

Geen koude sanering

VWS bestrijdt dit idee van een koude sanering. Doordat de drie nu gecontracteerde leveranciers open source ontwikkelen, kunnen alle andere PGO-leveranciers in het MedMij Afsprakenstelsel hiervan profiteren en hun diensten via het MedMij-afsprakenstelsel blijven aanbieden, aldus het ministerie. Zij kunnen zich onderscheiden met (betaalde) functies, zoals gezondheidsapps die passen bij de behoeften van de PGO-gebruikers.



Onder de vorige financiering, de eerdergenoemde Open House-regeling, zat geen mogelijkheid om gericht te sturen op verbetering van gebruiksgemak of andere voorzieningen die gebruikers graag willen. Met de aanbesteding en de selectie van de drie PGO-leveranciers verwacht VWS beter regie te kunnen nemen op de kwaliteit van de PGO’s en de doorontwikkeling van het MedMij Afsprakenstelsel.

PGO’s, MGO en MedMij

Een PGO is een app of een website waar inwoners vanaf 16 jaar met hun DigiD veilig gegevens kunnen ophalen die bij verschillende zorgaanbieders over hen zijn opgeslagen. Dit overzicht helpt bijvoorbeeld om te werken aan preventie en om beter voorbereid te zijn op consulten. En het zorgt voor minder administratieve lasten voor zorgverleners.



Mensen kunnen in hun PGO nu al onder meer vaccinatiegegevens ophalen en gegevens bij de huisarts en het ziekenhuis (zoals medicatiegegevens en labuitslagen). Daar komen steeds meer gegevens van meer zorgaanbieders uit verschillende sectoren bij. Voor extra functionaliteiten kunnen PGO-leveranciers een vergoeding vragen.



Het initiatief MGO is onderdeel van het project MedElkaar en heeft als doel alle gezondheidsgegevens van burgers op één centrale plek beschikbaar te maken. De focus ligt op het bieden van vertrouwen, databeschikbaarheid, regie voor de gebruiker en het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO's).



Het MedMij Afsprakenstelsel bestaat uit afspraken voor het veilig en gebruiksvriendelijk uitwisselen van persoonsgebonden, gevoelige en vertrouwelijke gezondheidsgegevens. PGO’s en zorgverleners met een MedMij-label volgen deze afspraken.