Vertrouwen arts-patiënt: sleutel tot regie op gezondheid

In Nederland leggen artsen sinds 1878 een eed af, die onder andere het belang van de vertrouwensband tussen patiënt en arts benadrukt. Deze band, voorwaardelijk voor optimale zorgverlening, staat voor nieuwe uitdagingen in het digitale tijdperk. Als artsen moeten we nu regie pakken samen met onze patiënten dit vertrouwen ook digitaal te borgen.

De essentie van zorg verandert niet in de digitale wereld. Of het nu fysiek of online is, vertrouwen tussen mensen blijft de basis. De patiënt moet zich veilig voelen om zich letterlijk en figuurlijk bloot te kunnen geven. Professionaliteit van de arts komt neer op het er zijn voor de ander, écht naar de ander luisteren en openstaan. Ook als patiënt heb je een rol hierin, namelijk door te bepalen wat je blootgeeft over je persoonlijk leven. Daarmee kan de arts samen met de patiënt de gezondheidssituatie zo zuiver mogelijk duiden, samen het narratief opbouwen en regie op gezondheid te voeren. In dit proces kan technologie heel goed ondersteunen.

Eed van Hippocrates en deep tech

Deep tech-oplossingen zoals encryptie- en blockchain-technologie, maar ook AI-gestuurde emotieherkenning, VR en AR kunnen dit vertrouwen versterken, mits we er samen met onze patiënten de regie over voeren. Door dit goed te regelen creëren we een veilige omgeving, waarin data beschikbaar komen voor die ontwikkelingen (directe zorg, wetenschap en innovatie met inbegrip van diensten en producten) die gezondheid ten goede komen.

Van achteruitkijkspiegel naar vooruitblik

Momenteel fungeert AI vaak als een achteruitkijkspiegel, waarbij we patronen in bestaande data analyseren. De échte winst ligt echter in het vooruitkijken. Door datagedreven te leren over onszelf en onze prestaties te vergelijken, kunnen we een betrouwbare vooruitblik creëren. Dit stelt ons in staat om echt grip te krijgen op de digitale ruimte in de zorg.

Wereldwijde connectiviteit met lokaal vertrouwen

De uitdaging ligt in het opschalen van vertrouwen naar een wereldwijd niveau.1 Hoe bouwen we gezamenlijk kennis op terwijl we de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt behouden? We moeten de vertrouwelijkheid uit de Eed van Hippocrates vertalen naar de digitale wereld, rekening houdend met netwerkzorg en internationale dataspaces, zoals de EHDS.

Oproep tot actie

Als artsen en zorgprofessionals moeten we nu het initiatief nemen. Laten we samen met onze patiënten de regie pakken over digitale ontwikkelingen in de zorg. Alleen zo kunnen we een ecosysteem creëren waarin vertrouwen, innovatie en gezondheidsbevordering hand in hand gaan.

De aankomende ICT&health World Conference biedt een uitgelezen kans om met partijen als WHO, VWS en de Europese initiatiefnemers rondom de EHDS in gesprek te gaan over de digitale infrastructuur die we nodig hebben. Samen kunnen we bouwen aan een toekomst waarin digitaal vertrouwen de basis vormt voor betere zorg, baanbrekend onderzoek doen en innovatieve diensten ontwikkelen die tot gezondheid van ons allen en de generaties na ons leiden.

Referentie: WHO; Why is trust in healthcare waning and what can be done about it?