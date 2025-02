Wearable sensor met AI voorkomt nachtelijk krabben

Onderzoekers van de Northwestern University hebben een methode getest die een van de vervelende gevolgen van atopische dermatitis moet indammen. Patiënten met deze aandoening hebben ’s nachts vaak last van jeuk en krabben zich dan vaak. Daardoor worden ze niet alleen in hun slaap gestoord, maar het krabben kan ook tot ontstekingen, en meer jeuk en ongemak, leiden. Een wearable sensor met AI-technologie, moet het krabben in de nacht nu doorbreken.

Atopische dermatitis wordt gekenmerkt door chronische pruritus en de jeuk-krabcyclus. Krabben aan een jeukende plek veroorzaakt meer ontsteking, wat de jeuk doet toenemen en leidt tot meer krabben. Deze cyclus kan de slaap ernstig verstoren en extra vermoeidheid en stress veroorzaken bij de getroffenen.

AI-gestuurde wearable sensor

Uit een eerder onderzoek bleek dat een AI-gestuurde wearable sensor, ADAM genaamd, geschikt is om het nachtelijk krabben te detecteren. Dat leidde tot het onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Northwestern University. Zij koppelden een tril-feedback apparaatje aan de AI-sensor. Een zacht, flexibel, dorsaal op de hand bevestigd siliconen apparaat meteen haptische motor die 1,4 G trilfeedback levert met 10.000 RPM. Aan het onderzoek deden tien personen mee van 18 jaar en ouder. Zij hadden allemaal milde atopische dermatitis met matig tot ernstig krabben.

Deelnemers droegen de sensor met tril-feedback gedurende twee weken op de bovenkant van hun hand. De eerste week werd de mate van het nachtelijk krabben geregistreerd, zonder verdere inzet van de tril-feedback. In de tweede week werd het feedbackmechanisme geactiveerd, waardoor een trilalarm werd afgegeven bij gedetecteerd krabben. Het aantal momenten van krabben, en de duur ervan, werden gemeten met behulp van een gevalideerd AI-algoritme. In totaal werden 104 nachten en 831 uur aan monitoringgegevens verzameld.

Ruim een kwart minder krab momenten

Uit de analyse van de verzamelde gegevens bleek dat het aantal momenten dat de deelnemers zich ’s nachte krabden, met ruim een kwart (28%) afnam, van 45,6 naar 32,8. Ook krabden zij minder lang, van gemiddeld 15,8 seconden naar nog ‘slechts’ 7,9 seconden. De meeste deelnemers vonden het apparaat gemakkelijk te gebruiken en toonden interesse in de methoden om het krabben te verminderen.

De resultaten van het onderzoek “Artificial Intelligence-Enabled Wearable Devices and Nocturnal Scratching in Mild Atopic Dermatitis”, zijn gepubliceerd in JAMA Dermatology. Omdat het een relatief klein onderzoek betrof, met een beperkte groep deelnemers, moeten er meer, gerandomiseerde onderzoeken met grotere cohorten en een langere follow-up periode nodig om de resultaten van dit onderzoek te bevestigen.

Slimme sensoren

Het inzetten van slimme sensoren is een ontwikkeling die al behoorlijk wat jaren in opmars is. Bekende voorbeelden hiervan zijn de bedsensor in de ouderen- en thuiszorg. Ouderenzorginstelling tanteLouise is op dit gebied al jaren een van de koplopers voor wat betreft de implementatie van deze technologie. Een ander voorbeeld is een slimme sensor waarmee het aantal ziekenhuisopnamen bij hartfalen kan worden gehalveerd. Deze sensor wordt in de longslagader geplaatst en kan op afstand uitgelezen worden. De cardioloog kan dankzij die info van de sensor eerder zien wat er aan de hand is en daardoor eerder ingrijpen.