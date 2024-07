Young Inventors Prize voor Nederlandse AI-chemiekit

De Nederlandse wetenschapper Rochelle Niemeijer is uit drie finalisten uitgeroepen tot de winnaar van de Young Inventors Prize van de European Inventor Award 2024. Dat werd vandaag bekendgemaakt door het Europees Octrooibureau (EOB). Ze ontvangt de prijs voor de door haar uitgevonden snelle, betaalbare en data gestuurde diagnostische tool waarmee bacteriële infecties kunnen worden geïdentificeerd en betere behandeling mogelijk wordt.

Aan de prijs is een geldbedrag van 20.000 euro gekoppeld voor Rochelle’s op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde draagbare miniatuurlaboratorium. Daarmee kunnen infectie veroorzakende bacteriën snel worden geïdentificeerd. "Om nieuwe diagnostische technologieën zoals de onze toegankelijk te maken voor patiënten, is vertrouwen en steun nodig. De Young Inventors Prize van het EOB helpt ons in belangrijke mate dat vertrouwen te winnen en de patiëntenzorg te transformeren", aldus Rochelle Niemeijer.

Behandeling urineweginfecties

Rochelle’s oplossing richt zich met name op urineweginfecties. Dit is de meest voorkomende vorm van infecties die elk jaar meer dan 400 miljoen mensen treffen. De chemiekit is vooral geschikt bij de behandeling van urineweginfecties. Meer dan de helft (50 – 60%) van de vrouwen krijgt in hun leven minstens één keer te maken met een urineweginfectie. Veel behandelingen worden zonder adequate diagnose uitgevoerd en er kan sprake zijn van overmatig gebruik van antibiotica, een belangrijk punt van zorg dat Niemeijer wilde aanpakken.

"Als we ons gedrag niet snel veranderen, kunnen we infecties in de nabije toekomst niet meer behandelen met de bestaande antibiotica. De ontwikkeling van nieuwe antibiotica gaat langzamer dan de toename van resistente bacteriën. Om de werkzaamheid van bestaande en nieuwe antibiotica te behouden, moeten we ze op de juiste manier gebruiken. Onze test is ontwikkeld om dat mogelijk te maken", vertelt Niemeijer.

Succesvolle startup

Voor de ontwikkeling van de data gestuurde diagnostische tool richtte Rochelle haar eigen MedTech start-up Nostics waarmee zij 10 miljoen euro opgehaald heeft. Met dat geld kon zij de tool ontwikkelen in de vorm van een handheld platform voor artsen, waarmee dit probleem kan worden aangepakt. Het op AI-gebaseerde apparaat stelt artsen in staat bacteriën die infecties veroorzaken snel te identificeren. Vervolgens kan antibiotica heel nauwkeurig voorgeschreven worden.

Bijkomend voordeel is bovendien dat een combinatie van lasertechnologie in de vorm van SERS-chips (oppervlakte-versterkte Raman-spectroscopie) met door kunstmatige intelligentie aangedreven digitale software bacteriën binnen 15 minuten kunnen worden geïdentificeerd, zonder behoefte aan dure laboratoriumapparatuur of expertise.

AI in medische diagnostiek

De doorbraak van AI is ook binnen de zorg al enkele jaren volop aan de gang. In 2022 onderzocht een team van cardiologen van het Catharina Ziekenhuis of het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is hartfalen te diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje. Een ontwikkeling die, als hij succesvol blijkt, kunstmatige intelligentie naar de spreekkamer van de cardioloog brengt.

Eind vorig jaar introduceerde Philips verschillende nieuwe informatica-oplossingen met AI voor het verbeteren van diagnoses. Systemen die leveranciersonafhankelijk zijn, een geavanceerd platform voor meerdere modaliteiten biedt en zijn geschikt voor cardiologie, oncologie, neurologie en radiologie.