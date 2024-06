YouTube health creator communities voor betrouwbare gezondheidsinfo

Google kondigde deze week de lancering aan van YouTube health creator communities. Via deze communities wil Google schaalbare ondersteuning bieden aan gezondheidsorganisaties en -professionals wereldwijd. Op 26 juni worden de eerste YouTube health creator communities gelanceerd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Brazilië. Andere landen, waaronder Nederland, volgen snel.

YouTube is een belangrijk kanaal geworden voor toegang tot gezondheidsinformatie. Correcte informatie kan bijdragen aan een betere gezondheid. En video’s zijn volgens Google dé manier om die informatie te delen op een manier die mensen aanspreekt. Bovendien zorgt de combinatie van tekst en beeld ervoor dat de informatie duidelijker kan worden overgebracht.

Iedereen kan content plaatsen op YouTube. Het platform wordt bijvoorbeeld gebruikt door digicoaches om hun collega’s in de zorg te inspireren om óók digicoach te worden. Maar door dit open karakter van YouTube kan de kwaliteit van de gezondheidsinformatie die er wordt geplaatst niet altijd worden gegarandeerd.

Hulpmiddelen en gezondheidsinformatie delen

Daarom is er YouTube Health, een platform voor betrouwbare gezondheidsinformatie. De informatie op dit platform is afkomstig van betrouwbare bronnen, zoals artsenverenigingen, ziekenhuizen en organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. De nieuwe YouTube health creator communities zijn specifiek bedoeld om hulpmiddelen en gezondheidsinformatie te delen.

In de communities wordt geen echter reguliere videocontent geplaatst. Het gaat hier om informatie in andere formaten. Denk bijvoorbeeld aan tekst, live video’s, afbeeldingen en GIF’jes. De Britse community, die als een van de eerste wordt gelanceerd, moet een informatiebron worden voor Engelstalige gezondheidsorganisaties en -professionals in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Op YouTube is al heel veel gezondheidsinformatie te vinden. Dat moet nu verder geprofessionaliseerd worden.

AI kan zorg transformeren

In de communities kan ook informatie over AI-innovaties worden gedeeld. Volgens Dr. Karen DeSalvo, Chief Health Officer bij Google, kan artificiële intelligentie (AI) de gezondheidszorg toegankelijker, rechtvaardiger en mensgerichter te maken. Deze revolutionaire technologie kan onze benadering van preventie, diagnose, behandeling en onderzoek op wereldwijde schaal transformeren. DeSalvo benadrukte ook dat Google zich inzet voor een nauwe samenwerking met partners, overheden, onderzoekers en bedrijven om AI op een verantwoorde manier te ontwikkelen en in te zetten in de zorgsector.

Eerlijkheid borgen

Er zijn wereldwijd talloze initiatieven op het gebied van AI. Vanwege het ontbreken van wet- en regelgeving zijn organisaties nog zoekende naar manieren om AI-algoritmen eerlijk te houden. Want het aantal voorbeelden van AI-modellen die onbedoeld vooroordelen bevatten of om een andere reden tot oneerlijke uitkomsten leiden, neemt toe.

Voorbeelden van oneerlijke uitkomsten – bias – zijn ook te vinden in de geneeskunde, bijvoorbeeld minder nauwkeurigheid bij het identificeren van huidkanker bij personen met een donkere huidskleur door ongelijke vertegenwoordiging in trainingsgegevens. Bias in algoritmen is ongewenst, maar regelgeving om eerlijkheid te waarborgen, blijft achter bij de technische ontwikkelingen.