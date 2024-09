Ziekenhuis Rivierenland kan verder met Transformatieplan

Ziekenhuis Rivierenland (Tiel) heeft via een snelle toets goedkeuring gekregen van de zorgverzekeraars voor zijn Transformatieplan. Dit plan richt zich op het vernieuwen en verbeteren van de zorg in en van het ziekenhuis. Het Transformatieplan is een uitwerking van het meerjarenbeleidsplan van het ziekenhuis. Hieronder hangen vier thema’s waarbinnen projecten uitgevoerd worden die aansluiten op de bedoeling van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Het uiteindelijke doel van het transformatieplan van Ziekenhuis Rivierenland is om ook in de (nabije) toekomst de best mogelijke medisch specialistische zorg te blijven leveren, deze zorg voor iedereen toegankelijk te houden en om de gezondheid in regio te bevorderen. De vier thema’s zijn: Passende zorg, Hybride zorg, Netwerkzorg & Acute zorg.

Concrete stappen

De positieve uitslag van de snelle toets is een fijne aanmoediging, stelt Erik de Haan, lid van de Raad van Bestuur. “Vanuit ons meerjarenbeleid waren we al concrete stappen aan het zetten in de richting van zorgvernieuwing in het ziekenhuis. Daarnaast werken intensief samen met de regio aan zorgtransformatie. Dat is ook nodig om de toenemende zorgvraag van alle patiënten en inwoners uit de regio op te kunnen vangen. We zijn trots op de samenwerking binnen onze organisatie en met alle partners in de regio en kijken uit naar de voortzetting hiervan.”



Volgens de bij de snelle toets betrokken zorgverzekeraars, waaronder Coöperatie Menzis en VGZ, laat Ziekenhuis Rivierenland met dit plan zien dat het zich klaarmaakt voor de toekomst. Het plan sluit goed aan bij de uitdagingen waar de zorgsector en specifiek de regio nu voor staat, zoals stijgende zorgvraag en arbeidskrapte, meent Christel Robben, regiomanager zorg bij Coöperatie Menzis.



De initiatieven in het Transformatieplan worden de komende periode verder uitgewerkt tot concrete projecten. In de tussentijd werkt het ziekenhuis al aan verschillende projecten, zoals het meekijkconsult, de virtual fracture care app, telemonitoring en de acute intensieve unit. Deze projecten dragen bij aan de zorgvernieuwingen zoals ook vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord.

Toekomstbestendige zorg

In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgaanbieders en-professionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samenwerken aan passende zorg: zorg die betaalbaar, toegankelijk en toekomstbestendig is. Om de hieruit voortkomende transformatieplannen mogelijk te maken, heeft VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar gesteld. Zorgorganisaties kunnen sinds 2023 transformatiegelden aanvragen bij zorgverzekeraars voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg, toegankelijkheid van de zorg, regionale samenwerking of andere doelstellingen uit het IZA.



Het traject van het transformatieplan doorloopt twee fases. In de eerste fase gaat het om een voorstel voor een impactvolle transformatie waar een snelle toets op volgt. Als het voorstel is goedgekeurd, kan een partij aan de slag met het uitwerken van een volledig transformatieplan om dit vervolgens voor te leggen ter beoordeling. Het transformatieplan dat in de tweede fase positief is beoordeeld, wordt gepubliceerd als goedgekeurd transformatieplan.