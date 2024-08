Zonnecarports, consultatie zibs2024 en bestuurswisselingen

Elke week ontvangt de redactie van ICT&health vele persberichten en nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt voor een volledig nieuwsbericht. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in een wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten in dit overzicht kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op innovaties en de digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor twee nieuwe zonnecarports voor Nij Smellinghe, de verlening van de consultatieperiode voor de publicatie zibs2024 en twee bestuurswisselingen.

50% zonne-energie voor Nij Smellinghe

Het Nij Smellinghe heeft tegen het einde van deze zomer 10.350 zonnepanelen die samen de helft van alle elektriciteit leveren die het ziekenhuis op jaarbasis nodig heeft. Die mijlpaal wordt behaald dankzij de bouw van twee zonnecarports op het parkeerterrein voor de medewerkers. Daar worden in totaal 1.350 nieuwe zonnepanelen op geplaatst.

Op zonnige dagen kan het hele ziekenhuis dan, inclusief operaties en apparatuur zoals MRI, CT en PET-CT op zonne-energie draaien. Het ziekenhuis streeft ernaar om in 2030 energiepositief en klimaatneutraal te zijn. De nieuwe zonnecarports leveren hier een belangrijke bijdrage aan.

Consultatie zibs2024

Nictiz heeft de consultatieperiode voor de publicatie zibs2024 wordt verlengd tot 19 oktober 2024. Oorspronkelijk zou deze eindigen op 16 augustus. De verlenging van de consultatieperiode betekent ook dat de publicatiedatum verschuift. De reden voor het verlengen van de consultatieperiode heeft te maken met meldingen die Nictiz kreeg van deelnemers dat zij te weinig tijd ervaren om goed inzicht te krijgen in issues en de voorgestelde oplossingen.

Nictiz vermoedt dat dit te maken heeft met een combinatie van de hoeveelheid issues en de zomerperiode. De publicatie Zibs2024 bevat nieuwe zorginformatiebouwstenen (zibs) en wijzigingsvoorstellen op bestaande zibs.

Nieuw RvB-lid Slingeland

Op 1 oktober zal Janet Rekker-Schuring toetreden tot de Raad van Bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. Zij volgt dan Paul Nijssen op, die nog tot en met september werkzaam is als interim bestuurder. Binnen het Slingeland Ziekenhuis wordt Rekker onder andere verantwoordelijk voor de nieuwbouw en financiën.

“Mijn hart gaat uit naar het verder ontwikkelen en borgen van de zorg. De durf om veranderingen te willen én te kunnen realiseren. Ik zie kansen in duurzame samenwerkingen en het doorbreken van wellicht aanwezige barrières. Ik wil mijn visie, daadkracht en motivatie graag inzetten om het Slingeland Ziekenhuis verder te versterken en te positioneren”, aldus Janet.

Nieuw RvT-lid Dijklander

Vorige maand, op 1 juli, is Robin Peeters toegetreden tot de Raad van Toezicht van het Dijklander Ziekenhuis. Hij vervangt Robin Klautz die het einde van zijn tweede zittingstermijn bereikt had en krijgt net als zijn voorganger het aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.

“Het Dijklander Ziekenhuis is een prachtig ziekenhuis met een stevige, mooie uitdaging in de transformatie van zorg en ik hoop vanuit mijn expertise en ervaring daar als toezichthouder een bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus Robin.

