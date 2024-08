Zorg anders organiseren is geen misson impossible

Het plan dat het St. Antonius Ziekenhuis ongeveer een jaar geleden startte om de zorg anders te organiseren, lijkt zijn vruchten af te werpen. Twee verpleegafdelingen werken volgens de beginselen van het zogeheten ‘Mission (Im)possible. Dat gaat zo goed dat er is besloten om dit plan op alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis in te voeren. Bij Mission (Im)possible wordt aan patiënten en naasten gevraagd om lichte taken uit te voeren zodat verpleegkundigen aan iets anders kunnen besteden.

“Dankzij Mission (Im)possible werken we meer samen met naasten en patiënten, in plaats van dat we het hele zorgproces overnemen zodra iemand wordt opgenomen”, vertelt verpleegkundige Shirley Westerhout. Bijna een jaar geleden ging het St. Antonius Ziekenhuis van start met een innovatief plan dat een onmogelijke opgave leek. De missie was om de zorg zo te organiseren dat met hetzelfde aantal verpleegkundigen dubbel zoveel patiënten konden worden geholpen en dat daarbij de het werkplezier en de kwaliteit van zorg verbeteren.

Betaalbaar en toegankelijk

Door de toenemende druk op de zorg en de personeelsschaarste neemt de druk op de zorg de komende jaren alleen maar toe. De oplossingsrichtingen van Mission (Im)possible helpen mee om de zorg ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. Het plan bestaat uit drie onderdelen: het meer betrekken van familie bij de zorg, een andere rolverdeling voor verpleegkundigen en een app waarin patiënten zelf allerlei gegevens over hun gezondheid invullen en bijhouden.

Op de twee verpleegafdelingen waar is gestart met Mission (Im)possible worden patiënten en naasten tijdens het opnamegesprek gevraagd of er soms lichte zorgtaken zijn die zij op zich willen nemen. Dit kan bijvoorbeeld het opmaken van het bed zijn, maar ook helpen bij het wassen en aankleden. Uit steekproeven die op de afdeling zijn gedaan, blijkt dat alle patiënten van wie naasten lichte zorgtaken uitvoeren, dit als heel prettig ervaren.

“Patiënten voelen zich meer thuis en naasten hebben het gevoel dat ze iets kunnen betekenen en meer worden betrokken bij de zorg. Als familie liever niet wil helpen, dan is dit natuurlijk geen enkel probleem. Dan doet de verpleegkundige het,” vertelt projectleider Gerbrecht van der Meulen. Ook de bezoekuren zijn verruimd en op een van de pilotafdelingen is de artsenvisite voortaan aan het bed van de patiënt.

Scores bijhouden in app

Sinds een paar maanden wordt er ook gewerkt met een app. Patiënten vullen hier zelf allerlei gegevens over hun gezondheid in, zoals wanneer zij naar het toilet zijn geweest. Ook geven zij pijnscores aan, hebben ze inzicht in onderzoeken en uitslagen en kunnen ze ook de verpleegkundige oproepen als dat nodig is. De noodbel aan bed blijft, maar de app is volgens de zorgverleners een goede aanvulling.

Ook veel verpleegkundigen zijn enthousiast over de nieuwe werkwijze. De meesten ervaren het werk als minder zwaar als naasten ondersteunen bij lichte zorgtaken. De verpleegkundigen geven aan dat ze meer samenwerken. En doordat naasten en patiënten zelf inzicht hebben in de uitslagen die ze bijhouden, blijft er ook meer tijd over voor de verpleegkundigen. Die tijd wordt nu meer besteed aan psychosociale zorg en verpleegtechnische handelingen.

Vervolg

Omdat de resultaten zeer positief zijn van Mission (Im)possible wordt het volgend jaar op alle verpleegafdelingen van het ziekenhuis ingevoerd. Dat betekent dat álle naasten de mogelijkheid krijgen om te helpen bij (lichte) zorgtaken en álle opgenomen patiënten gebruik kunnen maken van het digitale portaal. De nieuwe werkverdeling onder verpleegkundigen vraagt nog wel wat extra aandacht.

Door de verschillende rollen te verdelen, zoals verpleging en verzorging van patiënten, werken aan verbeterinitiatieven en opleiden, kan er volgens het ziekenhuis met meer aandacht en focus worden gewerkt. Ook kan er door deze nieuwe manier van werken volgens de initiatiefnemers meer rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeuren en talenten. Ook in die richting worden in de toekomst verdere stappen gemaakt.

