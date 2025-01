Zorg4Nieuwegein: platform voor zorg en welzijn

Steeds meer gemeenten willen één platform waarop alle inwoners terecht kunnen voor vragen rondom aanbieders van welzijn, cultuur, gezondheid en zorg, en waar professionals elkaar laagdrempelig kunnen vinden en kunnen samenwerken. Arthur Kleijn, alumnus van de master Advanced Health Informatics Practice en fysiotherapeut, voert samen met een collega uit de welzijnssector de projectleiding uit van Zorg4Nieuwegein, een initiatief van gemeente Nieuwegein en Unicum Huisartsenzorg.

Kleijn vertelt in ICT&health 1 dat er goed is gekeken hoe het voorbeeld van bestaande Zorg4-platforms aan te passen was naar hun eigen specifieke eisen en wensen. Kleijn: “Wat wij willen is, een sociale kaart voor de inwoners maken welke ingericht is volgens de principes van de positieve gezondheid."

Primaire focus

De primaire focus ligt op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Daarnaast was er volgens Kleijn de wens voor een besloten platform voor alle zorg- en welzijn professionals: uitnodigend en vernieuwend en van toevoegende waarde voor deze groep: “Het platform krijgt een hele brede scope en we delen de organisaties vervolgens in aan de hand van 14 thema’s.”



De realisatie van het platform ‘Zorg4Nieuwegein’ kent twee projectleiders, waarvan Kleijn zich vooral bezig houdt met de betrokkenheid richting professionals en welzijnsorganisaties - de aanbieders. Zijn collega-projectleider komt uit de welzijnssector en houdt zich vooral bezig met het betrekken van partners uit alle sectoren en de inwoner-kant van het platform.

Platform voor inwoners én aanbieders

Het platform beoogt de zelfredzaamheid van de inwoners van Nieuwegein te stimuleren door het aanbod aan onder andere zorgverleners, welzijnsorganisaties, sociale initiatieven en sport- en cultuurorganisaties overzichtelijk te presenteren. Voor de ‘aanbod’-zijde geldt dat er een besloten deel is binnen de website. Binnen dat besloten gedeelte kunnen professionals elkaar vinden en er kan projectmatig met elkaar worden samengewerkt. Daarnaast biedt het een centrale plaats waar documenten kunnen worden beheerd, vertelt Kleijn.



“Het doel is om per januari Zorg4Nieuwegein zo goed als gevuld te hebben met alle organisaties in Nieuwegein. Organisaties en professionals krijgen dan de mogelijkheid om ontbrekende informatie aan te leveren, zodat het platform meer en meer actueel en compleet wordt. Vervolgens zullen de eerste projectgroepen aan het platform worden toegevoegd.”

Stand van zaken

Op dit moment wordt gewerkt aan het bekendmaken van de site bij zowel inwoners als professionals. Professionals worden uitgenodigd om een account aan te maken op het besloten gedeelte van de website en hun gegevens aan te vullen. Zo ontstaat een compleet overzicht van het beschikbare aanbod. Daarnaast worden bestaande en nieuw te vormen projectgroepen of samenwerkingsverbanden aangemoedigd om het besloten gedeelte te gebruiken, met als doel de samenwerking te versterken.

Lees het hele artikel in ICT&health 1, die halverwege februari verschijnt.