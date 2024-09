Informatiepunt Digitale Overheid in St. Antonius blijft voorlopig open

Het in december 2023 geopende Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein blijft nog zeker tot mei 2025 open. Dat besluit viel na een succesvolle pilot. Op donderdag 5 september ondertekenden Monique Valentijn, voorzitter Raad van Bestuur van het St. Antonius, en Roel Zuidhof, directeur-bestuurder bij de Bibliotheek Nieuwegein, het contract dat de voortzetting van de samenwerking bezegelde.

Op 11 december 2023 werd het Informatiepunt Digitale Overheid in het St. Antonius geopend tegenover de wachtkamer van de apotheek. Doel was om patiënten te helpen bij digitale vragen en het patiëntportaal. In de afgelopen maanden bleek het informatiepunt een groot succes. Ronald Ferdinandus, medewerker digitale inclusie bij de Bibliotheek Nieuwegein: “Vanuit heel Nederland helpen we mensen op weg met de Mijn Antonius-app.”



Alle reden dus om de samenwerking voort te zetten. Daarom hebben de bibliotheek en het ziekenhuis besloten de samenwerking nog in ieder geval tot eind mei 2025 voort te zetten. Tegelijkertijd wordt gekeken naar verdere samenwerkingsmogelijkheden, zoals gezondheidsvoorlichting aan inwoners.

Extra ondersteuning

Door de toenemende druk op de zorg wordt de zorg steeds digitaler. Dat is niet voor alle patiënten even makkelijk. Het IDO-punt biedt net die extra ondersteuning die sommige patiënten nodig hebben en is een mooie aanvulling op de ondersteuning door de Mijn Antonius Helpdesk.



Het IDO-punt is op maandag, woensdag en vrijdag geopend van 09:00 tot 11:00 uur en op dinsdag en donderdag van 13:00 tot 15:00 uur. Bezoekers kunnen er terecht met al hun vragen over de Mijn Antonius-app, de Zorg4Nieuwegein-app en DigiD. Maar ook bij vragen over tablets, smartphones en andere apps helpen de medewerkers van het informatiepunt bezoekers graag.

Zeven IDO-punten

Het ziekenhuis is niet het enige IDO-punt van de Bibliotheek Nieuwegein. In totaal zijn het er zeven in heel Nieuwegein. Het IDO-punt in het ziekenhuis was afgelopen voorjaar een van de drie drukstbezochte IDO’s in Nieuwegein.

Ferdinandus hierover: “De meeste vragen die bij het IDO in het ziekenhuis gesteld worden, gaan over de app Mijn Antonius. Naar verwachting gaat het aantal vragen stijgen, want het ziekenhuis werkt aan de toegang tot de app met DigiD.”

Samenwerking met bibliotheken

Er zijn meer samenwerkingen tussen bibliotheken en ziekenhuizen bekend om patiënten te ondersteunen. Zo ontwikkelde het Limburgse Zuyderland Medisch Centrum afgelopen zomer in samenwerking met de regionale bibliotheken de cursus ‘Digivitaler’ om de digitale vaardigheden van patiënten te ondersteunen.

Tijdens de cursus, georganiseerd door de bibliotheek, oefenen deelnemers onder andere met het vernieuwde MijnZuyderland en beeldbellen via BeterDichtbij. Ook is het mogelijk om te beeldbellen met de DigiCoach van DigiPunt Zuyderland. Zo zijn ze beter voorbereid wanneer ze een digitale afspraak hebben met een medisch specialist.