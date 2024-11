AI in de zorg: krachtige hulp, maar niet oplossing voor alles

De zorgsector staat wereldwijd onder druk. Personeelstekorten, toenemende zorgvraag en oplopende kosten vragen om innovatieve oplossingen. Kunstmatige intelligentie (AI) wordt vaak gezien als een van de meest veelbelovende technologieën om deze uitdagingen aan te pakken. Toch is het cruciaal om AI niet te zien als dé oplossing voor alles, maar als een krachtig hulpmiddel dat in staat is om specifieke problemen op te lossen en processen te verbeteren. Tijdens de ICT&health World Conference van 28-30 januari 2025 in Maastricht staat wat wel of niet kan met AI in de zorg, maar vooral ook hóe het dan moet, centraal in een reeks presentaties en workshops.

Wat AI wel kan

AI heeft zich al bewezen in verschillende domeinen binnen de zorg. In diagnostiek kan het bijvoorbeeld complexe medische beelden analyseren, zoals röntgenfoto’s of MRI-scans, met een snelheid en precisie die menselijke capaciteiten overtreft. Dit maakt vroege opsporing van ziektes, zoals kanker of Alzheimer, mogelijk. Daarnaast kan AI patronen herkennen in grote datasets, wat waardevolle inzichten oplevert voor gepersonaliseerde behandelingen en medicijnontwikkeling.



Op organisatorisch niveau speelt AI een belangrijke rol in het verbeteren van beleid en planning. Denk aan het optimaliseren van roosters, het voorspellen van patiëntenaantallen of het beheren van beddencapaciteit. Dit leidt niet alleen tot efficiënter gebruik van middelen, maar ontlast ook zorgprofessionals van tijdrovende administratieve taken.

Wat AI niet kan

Ondanks de indrukwekkende mogelijkheden zijn er grenzen aan wat AI kan. De menselijke maat blijft essentieel, vooral in patiëntcontact. AI kan data analyseren, maar het kan geen empathie tonen of moeilijke ethische afwegingen maken. Zorg draait om meer dan cijfers; het gaat om vertrouwen, communicatie en het begrijpen van de unieke context van elke patiënt.



Bovendien is AI afhankelijk van de kwaliteit van de data waarmee het wordt gevoed. Foutieve, incomplete of bevooroordeelde data kunnen leiden tot verkeerde conclusies. Dit benadrukt het belang van menselijke supervisie en samenwerking bij het toepassen van AI in de zorg.

Toepassingen in verschillende disciplines

AI heeft zijn meerwaarde al laten zien in diverse zorgdisciplines:

Radiologie : automatische beeldanalyse voor snellere en nauwkeurigere diagnoses.

: automatische beeldanalyse voor snellere en nauwkeurigere diagnoses. Oncologie : voorspellingen over tumorontwikkeling en gepersonaliseerde behandelplannen.

: voorspellingen over tumorontwikkeling en gepersonaliseerde behandelplannen. Verpleegkunde : slimme tools om administratieve lasten te verminderen en meer tijd te creëren voor patiëntenzorg.

: slimme tools om administratieve lasten te verminderen en meer tijd te creëren voor patiëntenzorg. Beleid en planning: data-analyse om lange-termijntrends te voorspellen en efficiëntere zorgpaden te creëren.

Ontdek AI in de praktijk op IWC25

Tijdens de ICT&health World Conference 2025 kun je zelf ervaren hoe AI effectief kan worden ingezet binnen de zorg. In een reeks praktische sessies en workshops leer je:

Hoe AI kan bijdragen aan arbeidstijdverkorting en administratieve ontlasting.

Welke AI-oplossingen direct toepasbaar zijn voor betere diagnostiek.

Hoe je beleids- en planningsprocessen kunt optimaliseren met behulp van AI.

Het congres brengt toonaangevende experts, zorgprofessionals en innovators samen om kennis en ervaringen te delen. Ontdek hoe je AI strategisch en effectief kunt inzetten om de zorg toekomstbestendig te maken.

Conclusie

AI is geen wondermiddel, maar wel een essentieel hulpmiddel in de transformatie van de zorg. Het kan processen versnellen, diagnoses verbeteren en werkdruk verminderen, maar de menselijke inbreng blijft onmisbaar. Door te investeren in praktische toepassingen en samenwerking kunnen we de potentie van AI ten volle benutten en tegelijkertijd de menselijke kern van de zorg behouden.