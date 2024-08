AI-platform verbetert nauwkeurigheid longkankerdiagnose

Een onderzoeksteam van de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Keulen en het Universitair Ziekenhuis Keulen heeft een op AI gebaseerd digitaal pathologieplatform ontwikkeld. Het platform maakt gebruik van nieuwe algoritmen die door het team zijn ontwikkeld die het volledig geautomatiseerde analyseren van weefselsecties van longkankerpatiënten mogelijk maakt.

Het platform kan gedigitaliseerde weefselmonsters op een computer sneller en nauwkeuriger dan voorheen analyseren op longtumoren. Het onderzoek, onder leiding van Dr. Yuri Tolkach en Professor Dr. Reinhard Büttner, ‘Next generation lung cancer pathology: development and validation of diagnostic and prognostic algorithms’ is gepubliceerd Cell Reports Medicine.

Longkanker diagnostiek

Longkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker met een zeer hoog sterftecijfer. Tegenwoordig wordt de keuze van behandeling voor patiënten met longkanker bepaald door pathologisch onderzoek. Pathologen kunnen ook moleculair specifieke genetische veranderingen identificeren die een gepersonaliseerde therapie mogelijk maken.

De afgelopen jaren heeft de pathologie een digitale transformatie ondergaan. Hierdoor zijn microscopen niet langer nodig. Typische weefselsecties worden gedigitaliseerd en vervolgens geanalyseerd op een computerscherm.

Digitale analyse

Digitalisering is cruciaal voor de toepassing van geavanceerde analysemethoden op basis van kunstmatige intelligentie. Door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie kan extra informatie over een kanker worden geëxtraheerd uit pathologische weefselcoupes - iets wat zonder AI-technologie niet mogelijk zou zijn.

“We laten ook zien hoe het platform kan worden gebruikt om nieuwe klinische instrumenten te ontwikkelen. De nieuwe tools kunnen niet alleen de kwaliteit van de diagnose verbeteren, maar ook nieuwe soorten informatie verschaffen over de ziekte van de patiënt, zoals hoe de patiënt reageert op de behandeling,” legt arts Dr. Yuri Tolkach van het Instituut voor Algemene Pathologie en Pathologische Anatomie van het Universitair Ziekenhuis Keulen uit.

Om de brede toepasbaarheid van het platform aan te tonen, zal het onderzoeksteam een validatiestudie uitvoeren samen met vijf pathologische instituten in Duitsland, Oostenrijk en Japan.

Vroegtijdige diagnose cruciaal

Het stellen van een vroegtijdige diagnose van longkanker is cruciaal voor de kans op genezing en overleving. Hiervoor startte het Catharina Ziekenhuis twee jaar geleden met een nieuwe methode waarbij gebruik gemaakt wordt van bloedanalyse. Hiermee kan een diagnose veel sneller gesteld worden, waardoor ook eerder begonnen kan worden met de behandeling.

De meerwaarde van AI-tools voor de analyse van CT-scans, een tijdrovend proces dat zeer secuur moet worden uitgevoerd, wordt ook al geruime tijd onderzocht. AI kan die analyses veel sneller uitvoeren, zodat de weg geëffend wordt voor een landelijk bevolkingsonderzoek naar longkanker.