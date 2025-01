App voor digitale ondersteuning fysiotherapie na beroete

Een Zweeds onderzoek naar het gebruik van een app die mensen na een beroerte digitale ondersteuning biedt voor fysiotherapie tijdens het revalidatieproces heeft goede resultaten laten zien. Aan het onderzoek namen meer dan 100 patiënten deel die een beroerte of voorbijgaande ischemische aanval (TIA) hadden gehad.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door van het Karolinska Institutet, werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. Een experimentele groep kreeg de digitaal begeleide training en ondersteuning bij gedragsverandering van een fysiotherapeut. De controlegroep kreeg digitale individuele counseling met follow-ups. Het hele onderzoek werd op afstand uitgevoerd met behulp van digitale hulpmiddelen - van werving tot behandeling en evaluatie. De resultaten zijn onlans gepubliceerd in het International Journal of Stroke.

Groot bereik en hoge therapietrouw

De onderzoekers ontdekten dat de interventie deelnemers uit 20 van de 21 Zweedse regio's bereikte. De deelnemers gaven een hoge waardering aan de behandeling en meer dan 90 procent van hen voltooide de behandelingsperiode van 6 maanden. Het onderzoek toonde ook aan dat ruim drie kwart (76%) van de begeleide trainingssessies werd voltooid en dat de deelnemers tevreden waren over de gebruikte app.

De digitale training was veilig, zonder ernstige incidenten zoals vallen of verwondingen. Het gemak van contact met de fysiotherapeut via een mobiele applicatie gedurende een langere behandelperiode werd ook gewaardeerd. “Onze resultaten laten zien dat digitale fysiotherapie via de mobiele telefoon een effectieve manier kan zijn om een rechtvaardige gezondheid bevorderende behandeling aan te bieden aan voor mensen die een beroerte hebben gehad, ongeacht waar in het land ze wonen,” vertelt Charlotte Thurston, promovendus aan de afdeling Neurobiologie, Zorgwetenschappen en Samenleving van het Karolinska Institutet en hoofdauteur van het onderzoek.

“Digitale zorg en revalidatie hebben het potentieel om een efficiënte aanvulling te worden op de huidige gezondheidszorg. Om de voordelen te maximaliseren, is het belangrijk om de wervingsprocedures te verbeteren om sedentaire personen met comorbiditeiten te bereiken die mogelijk de grootste behoefte aan de behandeling hebben. Daarnaast is het belangrijk om de diversiteit onder de deelnemers in toekomstige onderzoeken naar de effecten van de behandeling te vergroten,” aldus David Moulaee Conradsson, docent aan de afdeling Neurobiologie, Zorgwetenschappen en Samenleving en hoofdonderzoeker.

Digitale ondersteuning na beroerte

Er zijn meer voorbeelden waarbij het revalidatieproces na en beroerte ondersteund wordt met digitale hulpmiddelen. Zo startte het UMCG in 2023 een onderzoek naar de meerwaarde van het inzetten van Virtual Reality voor thuisrevalidatie. Dat project richtte zich op personen met hemianopsie, een halfzijdige blindheid die vaak voorkomt na een beroerte. Iemand die hemianopsie heeft, ziet een deel van de omgeving niet of nauwelijks. Een vergelijkbaar initiatief was de ontwikkeling van een AR (augmented reality) game, ontwikkeld door Omring, om mensen met neglect, veroorzaakt door een beroerte, te helpen met hun revalidatie.