AYA Zorgnetwerk vanaf januari gevestigd in het AvL

De centrale coördinatie van het landelijke AYA 'Jong & Kanker' Zorgnetwerk vindt vanaf 1 januari 2025 plaats vanuit het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Dit zorgnetwerk biedt leeftijdsspecifieke zorg aan jongvolwassenen (18-39 jaar) met kanker. Het zorgt voor verbinding met meer dan tachtig ziekenhuizen en steeds meer eerstelijnszorgnetwerken door heel Nederland. Het netwerk werkt volgens de visie: zorg dichtbij huis als het kan, verder weg als het moet.

“Wij zijn het AVL zeer dankbaar dat zij een plek biedt voor de coördinatie van het landelijk AYA Zorgnetwerk, waarbij de zelfstandigheid van het netwerk geborgd blijft”, zegt directeur van het AYA Zorgnetwerk, Dr. Eveliene Manten-Horst. Ze vertelt dat het hechte netwerkverband AYA’s, zorgverleners, beleidsmakers en onderzoekers blijft ondersteunen bij persoonsgerichte, integrale AYA-zorg. De AYA-zorg zit binnen de reguliere consulten van een specialisme of een afdeling. Bij complexere problemen komt de AYA-poli van betreffende regio in beeld. Deze AYA-poli’s zijn gevestigd in de zeven universitaire medische centra (umc’s) en in het AVL.

Eenduidig zorgbeleid

Het AYA-netwerk wordt centraal gecoördineerd. Het team zorgt voor eenduidig zorgbeleid, landelijke scholing voor zorgverleners, het faciliteren van zorginnovatie en de implementatie van AYA-zorg. Door nauwe samenwerking met wetenschappelijke onderzoeksgroepen kunnen onderzoeksresultaten direct in de praktijk worden toegepast. Ook de patiënten zelf worden betrokken bij alle activiteiten van het netwerk.

In de beginfase faciliteerde het Radboudumc de start van het nationale netwerk. Vanaf 2017 jaar was de centrale coördinatie gehuisvest bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Deze periode stond in het teken van groei en professionalisering. Vanaf januari verhuist het coördinatieteam naar het AVL. Deze stap sluit aan bij de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om AYA-zorg te bekostigen vanuit de zorgverzekeringswet.

Krachten bundelen

De huisvesting binnen het AVL is min of meer een logische keuze. Zo is Winette van der Graaf, internist-oncoloog in het AVL, de voorzitter van het stichtingsbestuur van het AYA Zorgnetwerk. De verhuizing naar het AVL bevordert ook de samenwerking met onderzoeksgroepen van van der Graaf en Olga Husson, die eveneens haar thuisbasis bij het AVL heeft.

Parallel aan de verhuizing ontving het AYA Zorgnetwerk recent een grote subsidie van KWF om een meerjarenstrategie voor AYA-(netwerk)zorg uit te voeren. Dit plan wordt vanaf 2025 uitgerold. Hiermee wordt het netwerk verder versterkt en wordt er ingezet op verdere innovatie van de zorg.

Het AYA Zorgnetwerk wil jongvolwassenen met kanker zorg bieden die bij hun levensfase en persoonlijke situatie past. Afgelopen zomer werd bekend dat jongvolwassenen met kanker bijwerkingen van behandelingen kunnen registreren via app, tablet of computer. Op die manier krijgen ze meer inzicht in hun persoonlijke situatie. Vervolgens kunnen ze deze bijwerkingen bespreken met hun zorgverleners