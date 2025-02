BeterDichtbij Professional app verlicht werkdruk

De BeterDichtbij Professional app is vernieuwd. Daarmee wordt het nog eenvoudiger voor zorgverleners om contact met patiënten en cliënten te leggen. Zo kunnen zorgverleners in de wijk, op de afdeling of vanuit een thuiswerkplek de berichten naar patiënten sturen en hun vragen beantwoorden. De app is ontwikkeld vanuit de wens in de VVT-sector, vanuit de behoefte om BeterDichtbij verder in te zetten in bijvoorbeeld de wijk.

De app is beschikbaar in zowel iOS als Android en volledig afgestemd op de behoeften en wensen van zorgverleners in de thuiszorg, ziekenhuizen en revalidatie. Met de BeterDichtbij Professional app is het naast berichten ook mogelijk om bestanden en foto’s te sturen naar patiënten en cliënten.

Beeldzorg

Beeldzorg is al langer via de app in gebruik bij onder meer de thuiszorg. Zo hebben zorgverleners alle digitale communicatie bij elkaar in de app. Zorgverleners kiezen zelf hoe ze willen werken met BeterDichtbij. Ze kunnen eventueel eenvoudig overschakelen van de app naar het webplatform gekoppeld aan het elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD).

Sander Bijl, operationeel directeur bij BeterDichtbij vertelt: “Als we de digitale transformatie in de zorg willen laten slagen, is het noodzakelijk dat we zorgverleners meer regie over hun eigen tijd. Dit doen we door ze te helpen om fijner te werken, op het moment en de plek waar zij dat wensen. Met de BeterDichtbij Professional app zetten we een belangrijke stap naar meer werkplezier voor zorgverleners”, zegt operationeel directeur bij BeterDichtbij, Sander Bijl.

Positieve impact app

De inzet van BeterDichtbij heeft veel positieve impact op het werk van de zorgverleners en de dienstverlening voor wie zorg nodig heeft. Zo neemt het aantal no shows en no go’s flink af door de slimme inzet van BeterDichtbij, kan onnodige zorg worden voorkomen en zien poli-assistenten en secretariaten de telefoondruk flink afnemen. Ook kunnen artsen en verpleegkundigen nog effectiever werken vanwege BeterDichtbij doordat alle communicatie is gestroomlijnd. Daardoor hoeven zij zich alleen te richten op waar hun expertise het meest nodig is.

De BeterDichtbij Professional app wordt de komende tijd nog verder ontwikkeld en geoptimaliseerd op basis van de praktijkervaringen in ziekenhuizen, revalidatie en thuiszorg. Ook biedt de Professional app in de toekomst mogelijkheden om ook de communicatie tussen zorgprofessionals binnen BeterDichtbij Collega flexibeler te maken. Onder meer in het ziekenhuis Isala wordt BeterDichtbij steeds vaker ingezet.