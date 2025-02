'Op termijn liefst één app voor patiënt, huisarts en ziekenhuis'

Digitaal contact leggen kan voor patiënten heel wat ritjes naar het ziekenhuis besparen. Zo hoeven patiënten met chronische nierschade minder vaak naar het Isala te komen voor een consult. Via apps zoals Thuismeten of Beter Dichtbij sturen patiënten de benodigde gegevens in een beveiligde omgeving naar hun behandelaar. Mocht er daartoe aanleiding zijn dan wordt er vanuit het ziekenhuis alsnog contact opgenomen met de patiënt.

“Vaak blijkt dat een consult niet nodig is of prima op afstand kan”, vertelt nefroloog Joan Doornebal van het Isala. Een van de patiënten die niet meer naar het ziekenhuis hoeft vertelt dat hij in een stabiele fase zit en daarom monitoring op afstand ook goed werkt. Het scheelt reistijd en bloed prikken kan bij een prikpost om de hoek waar de patiënt woont. Dat geldt ook voor het inleveren van urine. En de bloeddruk en het gewicht wordt in de Thuismeten-app genoteerd.

Doornebal vertelt dat ze patiënten via de Beter Dichtbij-app een korte vragenlijst sturen. Daarin wordt gevraagd of de patiënt vragen of klachten heeft. En of ze daadwerkelijk behoefte hebben aan een consult. Aan de hand van de antwoorden en de meetgegevens maakt Doornebal een verslag. En omdat in MijnIsala al bloedwaarden genoteerd staan, weet ze ongeveer wat er in het verslag staat.

Tijdsbesparing

Ze is van mening dat deze nieuwe manier van werken veel beter aansluit bij de patiënt. Bovendien kan Doornebal de tijd die hierdoor overblijft besteden aan patiënten met een ingewikkelder zorgvraag of aan nieuwe patiënten. Wel geeft ze aan dat ze heeft geleerd om iedere patiënt te vragen of deze nieuwe manier van communiceren en behandelen op prijs wordt gesteld. “Soms dacht ik dat iets veel te lastig was voor iemand, maar dan bleek het prima te gaan”, legt Doornebal uit.

Ook de betreffende patiënt is blij met de nieuwe werkwijze van het Isala. Hij geeft aan dat je je eerst even moet verdiepen in het gebruik van de app maar dat het daarna goed te doen is. En dat komt ook omdat er altijd wel een optie is om toch een fysieke afspraak in te plannen mocht hij dat willen. Toch droomt Doornebal verder over het digitaliseren van sommige zorgpaden. “Mijn droom is dat er ooit een app komt waarmee patiënten alles kunnen doen”, voegt ze toe.

Momenteel krijgen patiënten via MijnIsala en 2 apps toegang tot Isala. Als het aan Doornebal ligt wordt dat op termijn slecht een app. Een app die alle patiënten met een chronische ziekte kunnen gebruiken. En waarin de huisartsen en het ziekenhuis samenwerken. Onlangs zijn de Spoedeisende hulp en de afdeling Psychiatrie van Isala ook met een proefproject gestart waarbij patiënten die moeten worden opgenomen, het eerste contact hebben met de psychiater via beeldbellen.

Bekend gezicht

De positieve reacties zoals die van Doornebal en patienten gelden vooral in situaties waarin patiënten en behandelaren elkaar kennen. Vorig jaar liet een Canadees onderzoek zien dat ‘virtuele bezoeken’, met name met onbekende artsen, patiënten onzekerder kan maken. Een van de resultaten was dat als er geen bestaande patiëntrelatie is, de kans op een bezoek aan de SEH 66,66% hoger wordt. Onder meer deze conclusies werden getrokken na een uitgebreide studie onder 5,22 miljoen inwoners van Ontario, Canada.