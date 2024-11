Bij Lelie zorggroep is Virtuele Thuiszorg dagelijkse kost

Sinds 2020 kunnen cliënten van Lelie zorggroep kiezen, als zij dat willen, voor een aantal slimme toepassingen, onder de noemer Virtuele Thuiszorg, voor zorg-op-afstand. Die oplossingen variëren van digitale bloeddrukmeters en medicijndispensers tot slimme alarmen, en nog veel meer. Inmiddels, ruim vier jaar verder, zijn de Virtuele Thuiszorg toepassingen uitgegroeid tot het nieuwe normaal bij Lelie zorggroep.

De Virtuele Thuiszorg middelen en toepassingen zijn geen eigendom van Lelie zorggroep. Daarvoor is de thuiszorginstelling een samenwerking aangegaan met Mobile Care, die naast het beheer ook het onderhoud verzorgt. Voor een vast bedrag per kunnen per cliënt één of meerde zorg-op-afstand toepassingen worden gebruikt. De inzet ervan wordt samen met de wijkverpleegkundige besproken. Hierdoor kan, en wordt, veel fysieke zorg voorkomen. Voor de cliënt zijn aan het gebruik van Virtuele Thuiszorg geen extra kosten verbonden.

Gestart in 2020

In 2020 moest, gedwongen door de contactbeperkende- en andere coronamaatregelen ineens veel meer zorg digitaal, op afstand, ingeregeld worden. Dat was voor Lelie zorggroep het moment om te starten met Virtuele Thuiszorg. De coronapandemie en de noodzaak om toch zorg te kunnen blijven leveren, zorgde ervoor dat de acceptatie van de inzet van oplossingen als slimme sensoren in huis of zorghorloges om de pols, snel groeide.

“Inmiddels, vier jaar later, is de inzet van dit soort hulpmiddelen het nieuwe normaal geworden. Zo’n veertig procent van alle cliënten neemt iets uit ons aanbod van Virtuele Thuiszorg in huis”, vertelt Joanne Ebbers, teamleider Productontwikkeling en Innovatie bij Lelie zorggroep.

Dat door de inzet van Virtuele Thuiszorg oplossingen veel fysieke zorg voorkomen wordt, is ook terug te zien in de kosten voor de zorg en capaciteit van het personeel. Zo kan Lelie zorggroep nu met hetzelfde aantal FTE’s, 12 procent meer cliënten bedienen. Die winst werd al binnen twee jaar na de start van het programma behaald. “Bij een deel van de cliënten hoeft de zorgmedewerker nog maar één keer in de week langs te komen in plaats van iedere dag. De preventieve arbeidsbesparing is dus aanzienlijk en daarmee zijn de kosten van het pakket ook ruimschoots gedekt”, aldus Ebbers.

Realtime meetgegevens

Uiteraard heeft het inzetten van Virtuele Thuiszorg oplossingen nog meer voordelen, zoals we die ook kennen van diverse thuismonitoring oplossingen. Van cliënten die een wearable dragen, bijvoorbeeld voor het monitoren van de bloeddruk of een glucosemeter, kunnen de meetgegevens rechtstreeks naar de huisarts verstuurd worden. Zo kan veel sneller gehandeld worden wanneer meetwaardes verslechten.

“Bovendien krijg je met een aantal tools mensen ook weer in beweging. Met een online beweegprogramma kun je de spierkracht weer opbouwen bij cliënten en dat werkt dan bijvoorbeeld weer als valpreventie en dergelijke”, zegt Ebbers.

Vier op de tien cliënten

Op dit moment maakt ongeveer vier op de tien cliënten van de Lelie zorggroep gebruik van een of meerdere Virtuele Thuiszorg oplossingen. Dat percentage blijft al een tijdje gelijk. Om daar verandering in aan te brengen heeft de zorgorganisatie een aantal zogenoemde ‘kartrekkers’ aangesteld.

“Een kartrekker is iemand die uitgebreid getraind is, het team getraind heeft en aanspreekpunt blijft bij vragen of knelpunten en input geeft voor ontwikkelingen. We hebben wel gezien dat bij een enthousiaste kartrekker het team ook snel enthousiast wordt. Maar de werkdruk neemt alleen maar verder toe dus het collega's verwelkomen alles wat die druk enigszins kan verlichten”, aldus Ebbers.

Lelie zorggroep is zeker niet de enige thuiszorgorganisatie die successen boekt met zorg-op-afstand. Ook MeanderGroep heeft de afgelopen jaren goede resultaten behaald met het vergelijkbare ‘VirtueleThuiszorg’ programma dat in 2021 gestart werd. Bijzonder zijn ook de resultaten die Zuyderland Thuiszorg in 2023 behaalde dankzij de inzet van 600 medicijndispensers. Daarmee konden uiteindelijk maar liefst 24 FTE’s worden ‘vrijgespeeld’ die zo ingezet konden worden voor andere zorgvragen.